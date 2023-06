Pattinaggio, Città di Priolo Gargallo grande protagonista ai campionati italiani

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, e la Giunta comunale esprimono le più vive congratulazioni per l’importante risultato ottenuto dagli atleti della Gsd pattinaggio città di Priolo Gargallo ai campionati italiani pista, che si sono svolti lo scorso fine settimana nelle Marche.

Il trio composto da Giuseppe Bramante, Roberto Fiorito e Vincenzo Maiorca si è riconfermato Campione d’Italia nella 3.000 metri americana a squadre. Nella prima giornata di gare, oltre all’oro di Giuseppe Bramante, medaglia d’argento per Leo La Rosa e Vincenzo Maiorca.

“Un riconoscimento meritato – commenta il sindaco Gianni – che ci inorgoglisce, frutto di rigore e sacrifici da parte di questi straordinari pattinatori, ma anche dell’impegno incessante svolto in questi anni per promuovere lo sport nella nostra città. Grazie alla riqualificazione della nostra pista parabolica, il pattinaggio a Priolo ha avuto nuovo impulso. Rinnoviamo la massima attenzione e la disponibilità a collaborare, per la tutela e la promozione dello sport priolese”.