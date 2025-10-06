Nuova stagione, grandi obiettivi: il Melilli Volley pronto al campionato di B2

In studio Luigi Distefano (presidente), Raffaella Minervini (alzatrice e capitano), Alice Barbagallo (libero)

A Napoli

Pattinaggio, Roberto Maiorca conquista l’argento ai Campionati italiani di Maratona

Un risultato di grande prestigio per l’atleta, che ha tagliato il traguardo dopo 42,195 km sul suggestivo lungomare Caracciolo

Grande soddisfazione per Roberto Maiorca, che ha conquistato la medaglia d’argento al Campionato Italiano di Maratona, disputato lo scorso 4 ottobre sullo splendido scenario del lungomare Caracciolo.

La competizione, lunga 42,195 chilometri, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, impegnati in una gara di altissimo livello tecnico e agonistico. Maiorca, figlio e fratello d’arte, ha saputo distinguersi per determinazione, resistenza e strategia di gara, mantenendo un ritmo costante fino agli ultimi metri e conquistando un meritatissimo secondo posto.


