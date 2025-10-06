Pattinaggio, Roberto Maiorca conquista l’argento ai Campionati italiani di Maratona

Grande soddisfazione per Roberto Maiorca, che ha conquistato la medaglia d’argento al Campionato Italiano di Maratona, disputato lo scorso 4 ottobre sullo splendido scenario del lungomare Caracciolo.

La competizione, lunga 42,195 chilometri, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, impegnati in una gara di altissimo livello tecnico e agonistico. Maiorca, figlio e fratello d’arte, ha saputo distinguersi per determinazione, resistenza e strategia di gara, mantenendo un ritmo costante fino agli ultimi metri e conquistando un meritatissimo secondo posto.