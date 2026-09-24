Pattinaggio, Vincenzo Maiorca convocato ai World Skate Games 2026 in Paraguay

Sport · Dal 10 al 18 ottobre

Il pattinatore priolese Vincenzo Maiorca è stato ufficialmente convocato ai World Skate Games 2026, in programma ad Asunción, in Paraguay, dal 10 al 18 ottobre. Un appuntamento internazionale di grande rilievo che vedrà protagonista anche l’atleta della GSD Città di Priolo Gargallo, pluricampione mondiale ed europeo di pattinaggio.

La convocazione rappresenta un nuovo traguardo nella carriera di Maiorca, arrivato dopo anni di allenamenti, competizioni e risultati ottenuti nelle principali manifestazioni nazionali e internazionali. Per l’atleta si apre così l’opportunità di confrontarsi ancora una volta con i migliori interpreti della disciplina in una competizione di livello mondiale.

La notizia è stata accolta con soddisfazione anche dall’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo, che ha rivolto all’atleta un messaggio di incoraggiamento in vista della trasferta in Sud America.

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“A Vincenzo Maiorca rivolgiamo il nostro più grande in bocca al lupo per questa straordinaria esperienza internazionale – dichiarano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Maiorca -. Tutta la comunità e l’Amministrazione comunale sono al suo fianco e saranno pronte a sostenerlo, certi che saprà rappresentare al meglio il nostro territorio”.

Per Maiorca, dunque, un altro appuntamento di prestigio in una carriera già caratterizzata da importanti affermazioni a livello mondiale ed europeo. Adesso l’attenzione è rivolta all’appuntamento di Asunción, dove l’atleta della GSD Città di Priolo Gargallo sarà chiamato a misurarsi sulla scena internazionale.