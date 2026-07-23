Pattinaggio, Vincenzo Maiorca sul tetto d’Europa: oro nella 500 sprint

Sport · Cardano del Campo

L’Italia festeggia un nuovo campione d’Europa e Priolo Gargallo può esultare per uno dei suoi talenti più brillanti. Vincenzo Maiorca ha conquistato la medaglia d’oro nella 500 sprint ai Campionati Europei di pattinaggio corsa in svolgimento a Cardano al Campo, in provincia di Varese, laureandosi campione continentale con la maglia della Nazionale azzurra.

Un risultato di straordinario valore che arriva a soli ventiquattro ore dalla medaglia d’argento conquistata nella prova del giro ad atleti contrapposti, a conferma dell’eccezionale stato di forma del pattinatore della GSD Pattinaggio Città di Priolo Gargallo. Nella finale della 500 sprint Maiorca ha dominato la gara regalando all’Italia un’altra medaglia d’oro, completando una storica doppietta azzurra insieme a Duccio Marsili, secondo classificato.

Per il campione siracusano si tratta dell’ennesima affermazione internazionale in una carriera che continua a crescere e che lo conferma tra i migliori specialisti della velocità a livello europeo. Un successo che premia il lavoro svolto negli anni con la società priolese e il percorso intrapreso con la Nazionale italiana.

La notizia è stata accolta con entusiasmo anche a Priolo Gargallo, dove il sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte e tutta l’amministrazione comunale hanno voluto esprimere le proprie congratulazioni.

«A nome di tutta la nostra comunità – hanno dichiarato – esprimiamo il più vivo orgoglio per i fantastici risultati raggiunti. Vincenzo continua a portare in alto il nome di Priolo Gargallo in Europa. Avanti così, campione: tifiamo tutti per te».

Gli Europei di pattinaggio corsa proseguiranno fino al 26 luglio e Maiorca avrà ancora l’opportunità di arricchire il proprio bottino. La rassegna continentale richiama oltre 400 atleti provenienti da 18 nazioni, impegnati nelle competizioni su pista, strada e maratona, con 66 titoli europei in palio tra le categorie Allievi, Junior e Senior.

Per il momento, il bilancio personale del fuoriclasse priolese parla già di due medaglie in due giorni: un argento e soprattutto un oro europeo che lo consacra ancora una volta tra i protagonisti assoluti del pattinaggio internazionale.