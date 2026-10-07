Pattinodromo di Siracusa, c’è il progetto esecutivo: opera da 1,1 milioni verso la gara

Attualità · dopo quasi due anni

Il nuovo pattinodromo della Cittadella dello Sport non è più una novità. Lo è, invece, il passaggio amministrativo che porta finalmente l’intervento alla fase esecutiva. A quasi due anni dall’approvazione del progetto di fattibilità e dall’accensione del mutuo da 1,125 milioni di euro con il Credito Sportivo, il Comune di Siracusa ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell’opera.

L’intervento nasce dalle condizioni dell’attuale impianto. Nella determina viene evidenziato che il pattinodromo esistente versa in uno stato di «vetustà avanzata», che l’area necessita di un recupero complessivo e che anche spogliatoi e tribune si trovano in pessime condizioni manutentive. Il progetto ha un valore complessivo di 1 milione e 125 mila euro. Il finanziamento era stato definito già nel 2024 attraverso un mutuo dello stesso importo con l’Istituto per il Credito Sportivo. Il progetto di fattibilità tecnico-economica era stato approvato dalla Giunta nel dicembre dello stesso anno.

Il progetto non riguarda soltanto il rifacimento della superficie: si prevede la realizzazione della pista di velocità, con nuovi raccordi, fondazioni, balaustre e muri perimetrali, oltre a un nuovo blocco prefabbricato destinato a spogliatoi e servizi, completo degli impianti idrico-sanitari, elettrici e di condizionamento. Sono inoltre previsti nuovi sottoservizi e reti di distribuzione e scarico. Prima dell’approvazione sono stati acquisiti i diversi pareri necessari: autorizzazione paesaggistica, parere positivo di World Skate, del Coni e dell’Asp di Siracusa, attestazione di conformità urbanistica del Comune e parere favorevole del Genio civile.

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Con l’approvazione dell’esecutivo si completa dunque un passaggio tecnico fondamentale verso la realizzazione del nuovo impianto. La determina, tuttavia, non dispone ancora l’avvio dei lavori né indica una data di apertura del cantiere: questi saranno i successivi passaggi dell’iter per arrivare alla concreta riqualificazione del pattinodromo della Cittadella dello Sport.

SI APPROPRIA DI UN OROLOGIO DA 10MILA EURO CADUTO AD UN ALTRO PASSEGGERO DURANTE I CONTROLLI IN AEROPORTO: 44ENNE CATANESE DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO

La Polizia di Stato ha riconsegnato al legittimo proprietario l’orologio che quest’ultimo aveva smarrito in aeroporto, individuando e denunciando l’uomo che se ne era appropriato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Durante i controlli di sicurezza il passeggero ha sistemato all’interno delle apposite vaschette i suoi effetti personali, incluso un prezioso orologio del valore di 10mila euro. Al momento di riprendere gli effetti personali, l’uomo non si è accorto che il suo orologio era caduto a terra e ha proseguito per avviarsi verso il gate. A quel punto un altro passeggero ha notato l’orologio sul pavimento, lo ha raccolto e, anzichè consegnarlo al personale in servizio nello scalo, lo ha riposto nel proprio borsello per poi avviarsi all’imbarco e partire alla volta di Roma.

Nel frattempo, il proprietario, accortosi della scomparsa del prezioso oggetto, ha presentato denuncia presso gli uffici della Polizia di Frontiera. I poliziotti hanno avviato subito le indagini, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza dell’aeroporto, riuscendo a ricostruire passo dopo passo quanto accaduto e ad individuare il passeggero che aveva raccolto l’orologio.

Le successive verifiche nelle banche dati delle forze di polizia hanno consentito di risalire alle sue generalità e, soprattutto, di accertare un dettaglio decisivo: l’uomo sarebbe tornato in aereo a Catania la notte del giorno successivo.

Pertanto, i poliziotti hanno atteso il suo rientro e lo hanno fermato appena sceso dall’aereo. Di fronte all’evidenza l’uomo non ha potuto fare altro che ammettere di essersi appropriato del prezioso oggetto, riconsegnandolo.

L’uomo, un cittadino italiano di 44 anni, è stato quindi deferito in stato di libertà e il prezioso orologio restitutio al legittimo proprietario.

Portavoce del Questore

V.Q.A. D.ssa Grazia Pennisi

Ufficio Relazioni Esterne – Stampa