Patto per il futuro e aree Pip: siglato l’accordo tra Comune di Priolo e Cursa

Al via il “Patto per il Futuro Priolo 2030”, siglato l’accordo in aula commissioni consiliari del Comune di Priolo Gargallo, presenti il sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Alessandro Biamonte, Amleto Trigilio, responsabile del Cursa (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente con sede a Roma), Francesco Garufi consulente del Sindaco per le attività produttive. All’incontro erano presenti anche le aziende che hanno avuto assegnati i lotti per la costruzione dei loro insediamenti nelle aree Pip.

Sono stati assegnati già 12 lotti ad altrettante aziende e 3 sono pronti per la prossima commissione; presentato il Dip (Documento di indirizzo alla progettazione) propedeutico al progetto generale per la sistemazione dell’intero agglomerato industriale e per la richiesta di finanziamento al ministero. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Priolo Gargallo e il Cursa, Consorzio Universitario per la Ricerca Sociale e l’ambiente, con l’obiettivo di costruire insieme un percorso di sviluppo sostenibile per il territorio.

“Il progetto nella prima fase – fa sapere il Sindaco Pippo Gianni – parte dall’analisi dei fabbisogni delle imprese, capire quali competenze servono davvero, allo stesso tempo leggere i bisogni sociali e le opportunità di rigenerazione del territorio, quindi creare sinergie tra istituzioni, imprese, sistema formativo e comunità locale per accedere a nuove opportunità di lavoro e formare figure specializzate del territorio per inserirle nelle imprese”.