Paura tra Noto e Pachino: auto prende fuoco, turisti salvi

Una brutta avventura con, almeno, un lieto fine: essere usciti sani e salvi. Protagonisti due turisti asiatici che, questa mattina, a bordo di un’auto a noleggio stavano per visitare le spiagge tra Noto e Pachino, quando percorrendo la Sp 19 Noto-Pachino si sono trovati a dover affrontare un incendio improvviso che ha completamente distrutto il veicolo in pochi minuti.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Noto, con gli ispettori Calogero e Di Pietro, e i vigili del fuoco. Purtroppo, c’è stato poco da fare: le fiamme hanno carbonizzato tutti gli oggetti all’interno dell’auto, compresi vestiti e documenti, indispensabili per il rientro dei turisti in patria.

Come raccontato alla municipale, i due turisti si sono accorti per tempo che qualcosa non andava e, appena le fiamme hanno iniziato a propagarsi, hanno immediatamente fermato l’auto e cercato di mettersi in salvo. Dopo lo shock iniziale, hanno contattato i soccorsi insieme ad alcuni passanti che avevano assistito alla scena.

I rilievi permetteranno di capire le cause del rogo.