Pazienti di una Rsa di Lentini finiscono in ospedale. Auteri: “Ispezione immediata”

Politica · La segnalazione

“Quanto mi è stato segnalato merita un accertamento immediato. Quando si parla della salute e della dignità di persone fragili non possono esserci zone d’ombra: le istituzioni hanno il dovere di verificare e dare risposte”. Il deputato regionale Carlo Auteri ha trasmesso una formale richiesta di ispezione, verifica e controllo su una Rsa di Lentini, indirizzandola all’assessorato regionale alla Salute e alla Direzione generale dell’Asp di Siracusa. L’iniziativa nasce da diverse segnalazioni ricevute dal parlamentare sulle condizioni di assistenza dei pazienti ospitati nella struttura. Circostanze che Auteri chiede adesso agli organismi competenti di verificare attraverso un’ispezione.

“Non intendo formulare sentenze né sostituirmi agli organi preposti ai controlli – sottolinea Auteri – ma sono in possesso di elementi che non possono essere ignorati. Ci sono state segnalazioni riguardanti pazienti che hanno avuto necessità di ricorrere alle cure dell’ospedale di Lentini e ritengo indispensabile comprendere se l’assistenza garantita all’interno della struttura sia stata sempre adeguata alle loro condizioni”.

Tra la documentazione acquisita dal deputato figura anche quella relativa al recente accesso in Pronto Soccorso di un paziente, già affetto da altre patologie, che presentava una grave infezione alla schiena, con lesioni infette e fuoriuscita di pus, oltre a una seconda lesione nella parte bassa della schiena. “È un quadro che pone interrogativi ai quali non posso e non voglio dare personalmente una risposta: devono farlo i tecnici e le autorità sanitarie attraverso verifiche puntuali. Proprio per questo ho chiesto un’ispezione urgente – riferisce Auteri, in possesso della documentazione fotografica relativa alle condizioni di alcuni pazienti, che ha già avvertito anche il commissario dell’Asp di Siracusa -. Prima di qualsiasi denuncia pubblica viene il rispetto dell’essere umano e della sua dignità, soprattutto quando parliamo di persone fragili”.

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Nella richiesta trasmessa agli enti competenti, il parlamentare chiede che le autorità destinatarie intervengano tempestivamente e forniscano riscontro alle circostanze segnalate: “cerco risposte immediate, non per me ma per la salute di tutti i pazienti della Rsa. Se tutto è stato fatto correttamente, saranno i controlli a certificarlo. Se invece dovessero emergere criticità, bisognerà intervenire immediatamente per rimuoverle e accertare eventuali responsabilità. La tutela dei cittadini viene prima di tutto e su questo non sono disposto ad accettare ritardi o silenzi”.