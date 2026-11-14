Pd Sicilia, Provenzano stoppa La Vardera: “prima il programma, poi il candidato”

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Il Partito democratico siciliano prova a ripartire dopo le dimissioni di Anthony Barbagallo, ma per Peppe Provenzano la ricostruzione deve cominciare da una priorità: smettere di discutere degli equilibri interni e tornare a occuparsi dei problemi dei siciliani. È questo il messaggio lanciato dall’ex ministro per il Sud, oggi deputato e responsabile Esteri, Europa e Cooperazione internazionale nella segreteria nazionale del Pd, al quale il partito guidato da Elly Schlein ha affidato il compito di accompagnare i democratici siciliani verso i prossimi appuntamenti elettorali. Un incarico arrivato dopo settimane di tensioni e divisioni interne, culminate con il passo indietro dell’ex segretario regionale.

La nuova fase, nelle intenzioni del dirigente dem, dovrà segnare soprattutto un cambio di prospettiva. Meno spazio alle contrapposizioni tra correnti, più attenzione alle questioni economiche e sociali dell’Isola. E il primo bersaglio politico è il governo regionale guidato da Renato Schifani.

“La priorità è smettere di parlare di noi stessi e cominciare a parlare dei problemi dei siciliani, che sono tanti – dice Provenzano -. Abbiamo un governo Schifani che non soltanto non li affronta, ma utilizza risorse che appartengono a tutti per fare campagna elettorale ai propri deputati, distribuendo mancette e sprechi in giro per la Sicilia”.

L’accusa politica riguarda in particolare le scelte di spesa della Regione, che secondo Provenzano non risponderebbero alle necessità più urgenti dei cittadini. Il parlamentare contrappone gli investimenti in strutture sportive alle difficoltà della sanità e all’emergenza idrica: “Finanziano campi da padel mentre negli ospedali mancano gli anestesisti e gli interventi vengono rinviati. Finanziano piscine dove manca l’acqua. È uno spreco gigantesco di risorse pubbliche, del quale faremo una battaglia anche nazionale”.

L’occasione dell’intervista è la presentazione del libro del senatore Antonio Nicita, dedicato al futuro della Sicilia tra insularità e sviluppo. Un tema che Provenzano collega direttamente alla necessità di costruire una proposta politica alternativa all’attuale governo regionale: “il libro di Nicita è un manifesto di proposte per affrontare una condizione di insularità che non è stata governata”, sottolinea. Il problema, secondo l’esponente democratico, è che gli indicatori economici raccontano soltanto una parte della realtà siciliana. Schifani celebra la crescita del Pil, ma abbiamo lavoro povero e i giovani continuano ad andarsene. Sono 13 mila ogni anno. Manca una proposta seria per lo sviluppo, per il lavoro di qualità e per il diritto delle nuove generazioni a restare nella propria terra”.

È proprio sul rapporto con i giovani e con le realtà sociali che Provenzano immagina di costruire il nuovo corso del Pd siciliano. L’obiettivo dichiarato è aprire il partito alle mobilitazioni e alle esperienze che chiedono maggiori opportunità, servizi e prospettive occupazionali. Ma il percorso verso le prossime elezioni regionali presenta anche un’altra questione, quella della scelta del candidato alla presidenza della Regione. Nel campo delle opposizioni sono già emerse diverse disponibilità, tra cui quelle di Ismaele La Vardera (Controcorrente) e Pietro Bartolo (Italia Viva), mentre anche il Movimento 5 Stelle e lo stesso Partito democratico esprimono possibili candidature.

Provenzano, tuttavia, non intende partire dai nomi. La costruzione della coalizione, sostiene, deve precedere la scelta di chi sarà chiamato a rappresentarla. “Il Pd fa politica e avanza proposte per i siciliani. Abbiamo il dovere di stare uniti per battere questa destra, che considero un danno per la Sicilia e che a livello nazionale ha espresso politiche profondamente antimeridionaliste – sostiene – Dobbiamo avere la capacità di tenere insieme tutti, partendo dalla condivisione di alcune proposte. Serve una cornice programmatica comune, come stiamo facendo a livello nazionale. Io stesso sono impegnato nel tavolo della coalizione sulla politica estera, che è particolarmente delicato. Lo stesso metodo dobbiamo adottarlo in Sicilia”.

Soltanto dopo, spiega Provenzano, si potrà affrontare il nodo della leadership. Una scelta che potrebbe arrivare attraverso un accordo tra i partiti oppure, in mancanza di una sintesi, attraverso le primarie. “Le candidature ci sono, anche nel nostro partito, e ne discuteremo insieme. Il punto è come scegliere. Se riusciremo a convergere tutti su un nome, ben venga. Altrimenti abbiamo un metodo democratico, che sono le primarie”.

Nessuna chiusura, dunque, rispetto alle consultazioni popolari, ma neppure la volontà di trasformarle nel primo terreno di confronto tra gli alleati. Provenzano insiste sulla necessità di costruire prima un progetto politico riconoscibile, capace di tenere insieme le diverse componenti dell’opposizione: “Non si tratta di fuggire dalle primarie, ma di lavorare tutti insieme. La partita è importante, ho molto rispetto per tutti e penso che questa volta, se saremo uniti, potremo giocarla fino in fondo e vincerla”.