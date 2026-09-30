PD Siracusa ad Aretusacque e al sindaco Italia: prima il servizio, poi la cauzione

Politica · SIRACUSA ACQUA

“Prima di chiedere i soldi della cauzione, Aretusacque risolva i problemi che stanno causando disagi e danni ai cittadini”

È questa la posizione del Partito Democratico di Siracusa sulla vicenda del deposito cauzionale inserito nelle bollette del nuovo gestore del servizio idrico.

“Non è nostra intenzione alimentare una polemica sulla legittimità di una misura prevista dalla regolazione. Il punto è politico e riguarda le priorità. – dichiara Matilde Di Giovanni, la segreteria cittadina del Partito democratico di SiracusaIn una città che continua a fare i conti con guasti, interruzioni, cali di pressione e disservizi, la priorità di Aretusacque deve essere quella di garantire un servizio idrico efficiente e continuo. Ad AretusaAcque e al sindaco Italia chiediamo una presa di responsabilità : prima di chiedere garanzie economiche agli utenti, il gestore dia garanzie sul servizio. C’è poi un altro aspetto che merita chiarezza: i depositi cauzionali già versati dai cittadini al precedente gestore SIAM. Nel passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, è necessario che gli utenti sappiano con precisione come e quando verranno restituite le somme già versate, evitando che il cambio di gestore si traduca, per i cittadini, in confusione o in un aggravio economico. Su questo servono risposte chiare e trasparenti. Perché i cittadini hanno il diritto di ricevere acqua con continuità, di non subire disagi e danni e di sapere con certezza come vengono gestiti i loro soldi. Per questo chiediamo che tutte le energie vengano concentrate sulla soluzione delle criticità del servizio e sulla tutela degli utenti. Prima l’acqua. Poi la cauzione”