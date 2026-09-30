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PD Siracusa ad Aretusacque e al sindaco Italia: prima il servizio, poi la cauzione

di Oriana Gionfriddo ·
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Poca acqua dal rubinetto
Immagine generata con l’intelligenza artificiale

“Prima di chiedere i soldi della cauzione, Aretusacque risolva i problemi che stanno causando disagi e danni ai cittadini”

È questa la posizione del Partito Democratico di Siracusa sulla vicenda del deposito cauzionale inserito nelle bollette del nuovo gestore del servizio idrico.

“Non è nostra intenzione alimentare una polemica sulla legittimità di una misura prevista dalla regolazione. Il punto è politico e riguarda le priorità. – dichiara Matilde Di Giovanni, la segreteria cittadina del Partito democratico di SiracusaIn una città che continua a fare i conti con guasti, interruzioni, cali di pressione e disservizi, la priorità di Aretusacque deve essere quella di garantire un servizio idrico efficiente e continuo. Ad AretusaAcque e al sindaco Italia chiediamo una presa di responsabilità : prima di chiedere garanzie economiche agli utenti, il gestore dia garanzie sul servizio. C’è poi un altro aspetto che merita chiarezza: i depositi cauzionali già versati dai cittadini al precedente gestore SIAM. Nel passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, è necessario che gli utenti sappiano con precisione come e quando verranno restituite le somme già versate, evitando che il cambio di gestore si traduca, per i cittadini, in confusione o in un aggravio economico. Su questo servono risposte chiare e trasparenti. Perché i cittadini hanno il diritto di ricevere acqua con continuità, di non subire disagi e danni e di sapere con certezza come vengono gestiti i loro soldi. Per questo chiediamo che tutte le energie vengano concentrate sulla soluzione delle criticità del servizio e sulla tutela degli utenti. Prima l’acqua. Poi la cauzione”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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