Pd Siracusa, assemblea su inchiesta Nexus e azzeramento di Giunta e staff

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Nella serata di ieri, nella sede del Partito Democratico di Siracusa, si è riunita l’Assemblea Cittadina, aperta, per discutere sul seguente ordine del giorno: – vicende che coinvolgono l’attuale Amministrazione del Comune di Siracusa – stato del partito cittadino.

L’occasione ha consentito a tutte le componenti del partito di realizzare un confronto sereno e chiaro. Fermo il principio della presunzione di innocenza con riferimento alle vicende processuali che emergono dall’inchiesta denominata “Nexus” iniziata dalla Procura Europea, al vaglio degli accertamenti che effettuerà la magistratura, il partito cittadino – con il contributo degli onorevoli Antonio Nicita, Tiziano Spada e Anthony Barbagallo, collegati online, nonchè della Presidente dell’Assemblea provinciale Renata Giunta e del segretario provinciale Piergiorgio Gerratana – ha discusso dell’aspetto politico e amministrativo, esprimendo preoccupazione – secondo quanto emerso dalle indagini – sulla presunta permeabilità della classe dirigente che appare piegata ad influenze esterne e ad interessi estranei a quello generale della collettività.

Il Partito appoggia e plaude all’azione politica condotta dai consiglieri comunali Milazzo, Greco e Zappulla, che da sempre si spendono in una faticosa ma incisiva opposizione nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Nel corso dei lavori dell’Assemblea Cittadina è giunta la notizia dell’azzeramento della Giunta e dello staff di gabinetto del Sinsaco Italia.

Partendo dall’analisi del clima di protesta diffuso nel Paese, a causa del grave disagio economico-sociale, e attento in particolare alle manifestazioni degli studenti e giovani italiani (che, estranei ad atti di vandalismo, rivendicano con coraggio il rispetto dei diritti), il Partito auspica la conclusione delle esperienze politiche nazionale, regionale e cittadina (dove, tra l’altro, i disservizi con riferimento all’acqua, bene che dovrebbe essere costituzionalmente garantito, mettono in ginocchio l’economia), e, ponendosi come alternativa agli attuali governanti, propone alle forze sane del centro sinistra, con cui dialoga e si confronta, un patto di moralità della politica, che, stigmatizzando il voto di scambio, respinga chi intende perseguire tali metodi.

Il Partito pertanto è determinato a seguire inflessibilmente questa linea politica allo scopo di costruire la proposta politica di cambiamento per un‘Amministrazione al servizio esclusivo della Città e dei siracusani.