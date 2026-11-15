PD Siracusa contro l’emendamento Lega che blocca il Parco nazionale degli Iblei

Politica · PD SIRACUSA

La Federazione di Siracusa del Partito Democratico, come quello siciliano e nazionale, esprime la propria ferma contrarietà all’emendamento 3.6 presentato dai deputati della Lega Zinzi, Sudano e Carrà al provvedimento sul dissesto idrogeologico, che punta di fatto a cancellare il percorso istitutivo del Parco nazionale degli Iblei.

“Una proposta grave e inaccettabile, – si legge in una nota – che dietro la presunta necessità di risanare preventivamente le criticità idriche e idrogeologiche del territorio nasconde una scelta politica precisa: fermare l’istituzione del Parco, cancellando persino gli atti amministrativi e procedimentali già compiuti.Siamo di fronte a una contraddizione evidente e a un’operazione profondamente strumentale. Se esistono criticità idrogeologiche, problemi di depurazione, fragilità degli ecosistemi e situazioni di degrado ambientale, la risposta delle istituzioni deve essere investire nella loro soluzione, programmare interventi, destinare risorse e rafforzare la capacità di governo del territorio. Non certo cancellare uno strumento fondamentale di tutela ambientale e sviluppo sostenibile del territorio.L’istituzione del Parco nazionale degli Iblei rappresenta, al contrario, una straordinaria opportunità proprio per affrontare e superare eventuali criticità e le vulnerabilità del territorio. Attraverso una pianificazione integrata, interventi di tutela e ripristino degli ecosistemi, la salvaguardia delle risorse idriche e naturali e la valorizzazione del patrimonio forestale e paesaggistico, e fondi pubblici dedicati, il Parco può diventare uno strumento decisivo anche per rafforzare la resilienza del territorio e promuovere concrete politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.In un’area sempre più esposta agli effetti della crisi climatica, alla siccità, agli incendi, agli eventi meteorologici estremi, al rischio idrogeologico e alla perdita di biodiversità, abbiamo bisogno di più capacità di prevenzione, più programmazione, più tutela e più fondi, non di meno. Il Parco può contribuire a costruire una strategia territoriale di lungo periodo, capace di coniugare sicurezza ambientale, salvaguardia delle risorse naturali e nuove importanti opportunità economiche e occupazionali.L’emendamento della Lega, invece, non propone alcun piano di risanamento, non individua risorse e non prevede interventi concreti per affrontare i problemi che dichiara di voler risolvere. Si limita a utilizzare quelle criticità come argomento per interrompere il percorso istitutivo del Parco.Il Partito Democratico ribadisce con assoluta determinazione la propria volontà che il Parco nazionale degli Iblei venga istituito nel più breve tempo possibile. Non si tratta di un vincolo da contrapporre allo sviluppo, ma di una scelta strategica per il futuro del territorio: un’opportunità per coniugare tutela del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale, agricoltura di qualità, turismo sostenibile e sviluppo reale delle economie locali.Gli Iblei rappresentano un patrimonio identitario e ambientale di valore inestimabile. La loro tutela non può essere subordinata a interessi particolari e lobby, né sacrificata attraverso un emendamento che pretende di cancellare un percorso istituzionale costruito in tanti anni di confronto e partecipazione.

È particolarmente grave che si tenti di intervenire su una scelta strategica per il futuro di questo territorio proprio attraverso un provvedimento sul dissesto idrogeologico: una materia che dovrebbe spingere a rafforzare la prevenzione, la pianificazione e la protezione ambientale, non a indebolirle.“Chiediamo il ritiro dell’emendamento 3.6 e ci appelliamo a tutte le forze politiche affinché venga respinto. – conclude la nota – La Sicilia non ha bisogno di arretrare sulle politiche ambientali. Ha bisogno di istituzioni capaci di proteggere il territorio, contrastare il consumo di suolo, affrontare la crisi climatica, salvaguardare le risorse naturali e trasformare le proprie risorse in nuove opportunità di lavoro e sviluppo per i cittadini.Il Parco nazionale degli Iblei deve nascere. Non accetteremo che una straordinaria opportunità per il futuro degli Iblei venga cancellata per una scelta politica miope e contraddittoria.”