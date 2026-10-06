Pd Siracusa, per Cutrufo “l’ingresso di Bosco è valore aggiunto”

Politica · Nuovi ingressi

“Accolgo con assoluto favore e a braccia aperte l’ingresso di Saverio Bosco nella comunità del Partito Democratico. Le polemiche e le resistenze sollevate in queste ore non mi appartengono e, soprattutto, non rispecchiano la realtà dei fatti che la stessa amministrazione di Lentini ha vissuto e continua a vivere”. Lo dichiara Gaetano Cutrufo, componente della Direzione Regionale del Partito Democratico.

“Trovo singolare – continua Cutrufo – che si parli di “porte girevoli” o di mancanza di coerenza. La politica, come mi hanno sempre insegnato proprio coloro che la fanno da molto più tempo di me, tra cui gli stessi Alfio Mangiameli ed Enzo Pupillo, è in continua evoluzione e si basa sui percorsi e sui fatti concreti. E i fatti ci dicono che Saverio Bosco ha partecipato attivamente e in modo determinante alla coalizione del Patto Civico che ha permesso l’elezione del sindaco Pupillo. Se si accettano i voti e il sostegno politico di una componente per vincere le elezioni e governare, significa che si condivide un progetto e che si ha molto in comune. Non si possono accogliere i voti a braccia aperte durante le campagne elettorali e poi alzare le barricate quando si tratta di condividere una casa politica”.

“Nella provincia di Siracusa – conclude l’esponente della Direzione Regionale del PD – non si registrava da anni una reale voglia di partecipare e di tesserarsi nel Partito Democratico da parte di figure di primo piano. Se oggi qualcosa sta finalmente cambiando, e se persone con l’esperienza di Saverio Bosco decidono di unirsi alla nostra comunità per rafforzarla, questo cambiamento va protetto e valorizzato, non ostacolato. Il PD deve essere un partito aperto, inclusivo e capace di attrarre nuove energie per costruire il futuro del territorio, non un circolo chiuso arroccato sui veti del passato».