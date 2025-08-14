Pd: “Turismo a Ferragosto, la cartolina amara di Siracusa”

“Stupirsi se i turisti scelgono di non fermarsi a Siracusa è ipocrisia: chi, in tutta onestà, può dire di vivere bene in città? Chi può affermare di non subire, quasi ogni giorno, disservizi legati ai servizi pubblici? L’impressione diffusa è che per Ferragosto convenga andare in vacanza, anche dall’amministrazione”.

Queste le parole critiche del gruppo consiliare del Pd composto da Sara Zappulla, Massimo Milazzo e Angelo Greco.





“Domani Siracusa vivrà uno dei giorni più intensi dell’estate, ma ci arriva con un bilancio che racconta tre mesi di incuria: terreni incolti mai puliti, neppure nelle aree centrali; spazzamento e pulizia assenti o inefficaci; verde pubblico scarso e mal gestito. – si legge nella nota – La fotografia è chiara: traffico ovunque, micro discariche in molti condomini e in molte zone, condizioni igieniche precarie. Una città sporca e poco curata, da Nord a Sud. “E anche in estate, come nel resto dell’anno, a Siracusa non si vive bene: si sopravvive. Nessuna programmazione seria di eventi culturali e ricreativi nei quartieri, nessuna visione di lungo periodo. Se non fosse per l’iniziativa dei privati, non ci sarebbe praticamente nulla da fare”.

“A completare il quadro, un’amministrazione che presenta come straordinario ciò che dovrebbe essere la normalità: pulizia, manutenzione, servizi essenziali. Atti ordinari che dovrebbero essere costanti, non celebrati come eccezioni. E per l’amministrazione Italia, – conclude la nota – anche gli “esami di riparazione” sono andati male: con la differenza che, in questo caso, non si può ripetere l’anno. Per molti, Ferragosto è festa. Per Siracusa, quest’anno, resta l’ennesima occasione persa”.