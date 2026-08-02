Pedaggio Siracusa-Rosolini, Carta: “Tariffe agevolate e rinvio oltre il 2028”

Politica · Viabilità

Tariffe agevolate per i residenti, reinvestimento degli incassi sulla stessa infrastruttura e rinvio dell’introduzione del pedaggio oltre il 2028. Sono le tre richieste che il presidente della IV Commissione “Territorio, Ambiente e Mobilità” dell’Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Carta, annuncia di voler avanzare sul futuro della Siracusa-Rosolini.

L’intervento arriva dopo il dibattito che si è acceso negli ultimi giorni in seguito all’aggiudicazione della gara per la realizzazione degli impianti di esazione lungo la tratta autostradale, primo passo verso la futura introduzione del pedaggio.

“Come presidente della Commissione Territorio e Ambiente, che ha competenza anche in materia di infrastrutture e grandi opere in Sicilia – afferma Carta – mi farò promotore di un’iniziativa per introdurre la mitigazione del costo del pedaggio per i residenti dei comuni interessati. Non possiamo ignorare che questa infrastruttura è stata realizzata con risorse pubbliche e che, ad oggi, non esiste una viabilità alternativa in termini di sicurezza. Per questo una tariffa agevolata rappresenta la misura più idonea ed equilibrata che il Cas possa adottare“.

Il parlamentare regionale punta anche a uno slittamento dei tempi. “Chiederò che l’introduzione del pedaggio venga rinviata oltre il 2028 – prosegue –. Nel frattempo lavoreremo affinché venga istituito un sistema di tariffazione agevolata per i residenti, con un bigliettino a costo mitigato, così da ridurre l’impatto economico su famiglie, lavoratori e imprese che utilizzano quotidianamente questa arteria“.

Tra le richieste anche quella di destinare esclusivamente alla Siracusa-Rosolini le risorse derivanti dalla riscossione dei pedaggi. “Vigilerò affinché gli introiti vengano reinvestiti sulla stessa infrastruttura per migliorarne sicurezza, manutenzione ed efficienza. Chi paga deve avere la certezza che quei fondi restino su questa autostrada e non vengano destinati ad altri progetti“.

Carta sottolinea infine di non voler alimentare contrapposizioni politiche, ma di voler rappresentare le esigenze del territorio. “Dobbiamo conciliare le necessità gestionali dell’infrastruttura con i diritti dei cittadini. La mobilità non può trasformarsi in un costo aggiuntivo per chi ogni giorno percorre questa autostrada per lavorare, studiare o curarsi. Continueremo a lavorare affinché le esigenze del territorio siano ascoltate e tutelate“.