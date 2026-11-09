Pedaggio sull’autostrada Siracusa – Gela, secco “no” della Uil Sicilia

Attualità · Sindacato

La Uil Sicilia esprime la propria ferma contrarietà all’introduzione del pedaggio sull’autostrada Siracusa-Gela. “È una scelta che rischia di trasformarsi nell’ennesimo aggravio economico a carico di cittadini, lavoratori, pendolari e imprese di un territorio che da troppo tempo sconta carenze infrastrutturali e ritardi negli investimenti pubblici – dichiarano il commissario Emanuele Ronzoni, Ninetta Siragusa e Giovanni D’Avola -. Riteniamo inaccettabile che, dopo anni di attese, disagi e promesse sul completamento e sul miglioramento della rete viaria si pensi di introdurre un ulteriore costo per chi utilizza questa infrastruttura per raggiungere il posto di lavoro, accedere ai servizi o svolgere la propria attività economica.”

La posizione è stata espressa nell’incontro convocato dai Presidenti dei Liberi Consorzi di Siracusa e Ragusa, Michelangelo Giansiracusa e Maria Rita Schembari. Per la Uil la priorità è completare l’opera e recuperare i fondi del lotto Modica-Scicli, già finanziato con 350 milioni di euro ma non impegnati, con costi oggi saliti a 640 milioni.

“Abbiamo chiesto ai Presidenti di farsi parte attiva nel confronto con il Governo regionale e nazionale per completare la progettazione dell’opera e renderla fruibile per intero – affermano Ronzoni, Siragusa e D’Avola -. La mobilità non può diventare un lusso e il diritto a spostarsi non può trasformarsi in un ulteriore costo sociale. Chiediamo al Cas di rivedere questa impostazione e alla Regione di assumere una posizione chiara tutelando gli interessi delle comunità locali”.

La Uil è pronta a promuovere ogni iniziativa utile, insieme alle rappresentanze sociali e istituzionali, per scongiurare una decisione “ingiusta e penalizzante”.