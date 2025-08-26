“Pedalando nella storia con Maria”, oggi la tradizionale pedalata notturna tra le strade di Siracusa

Questa sera, alle ore 19.45, si rinnova l’appuntamento con Pedalando nella storia con Maria, la tradizionale pedalata notturna, organizzata dalla Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime e da Kairos per ricordare l’evento prodigioso della Lacrimazione della Madonna a Siracusa (29 agosto-1 settembre).

Tema di quest’anno: “Dalle lacrime di Maria, la Speranza…”, in collegamento con il Giubileo, soprattutto quello dei giovani. Sarà una passeggiata in bicicletta tra le vie limitrofe al Santuario e ai luoghi legati al prodigioso evento della Lacrimazione. Un’occasione semplice e profonda per giovani, famiglie, catechisti, gruppi e chiunque voglia lasciarsi guidare dalla luce di Maria, attraverso la memoria del suo pianto che ancora oggi parla al cuore della nostra città. Non è il percorso storico del signor Angelo Iannuso, proprietario del quadretto miracoloso, che nella notte del 29 agosto 1953, portò l’effige dalla casa di via degli Orti alla Questura di Siracusa, ma un itinerario che vuole ricordare quel gesto e trasmettere il messaggio di speranza che Maria porta.





Raduno dei ciclisti presso il sagrato del Santuario da dove, alle ore 20.00, prenderà avvio il percorso di circa 6 chilometri. Un modo per mantenere viva la memoria di un avvenimento straordinario che ha segnato la nostra città e ha lasciato un messaggio di fede per tutta la comunità cristiana. Dobbiamo lasciarci intenerire, commuovere dalle ferite di chi incontriamo lungo il cammino, saper condividere, saper accogliere, saper gioire con chi gioisce e piangere con chi piange.

Prima tappa: Chiesa del Pantheon, seconda tappa: Chiesa Santa Lucia al Sepolcro, Terza tappa: Casa del Pianto di via degli Orti, Quarta tappa: Santuario Madonna delle Lacrime.