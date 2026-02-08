Pediatria di Avola/Noto: individuato il nuovo direttore

L’Asp di Siracusa rende nota l’individuazione, a completamento nella scorsa settimana del concorso, del nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria dell’ospedale Avola/Noto, nonché la contestuale riorganizzazione del reparto che si è resa necessaria a causa delle improvvise dimissioni del dirigente medico facente funzioni.

La nomina del vincitore della procedura concorsuale sarà effettiva al termine dei previsti adempimenti amministrativi.

Le improvvise dimissioni del dirigente medico hanno determinato una immediata e non prevista vacanza di organico. Per far fronte a tale situazione, ed evitare disservizi, la Direzione strategica, assieme al Dipartimento Materno-Infantile e alle altre unità di Pediatria e Neonatologia aziendali, ha attivato tempestivamente ogni misura organizzativa necessaria a garantire la continuità dell’assistenza.

Asp Siracusa rassicura i cittadini che l’assistenza pediatrica nel presidio ospedaliero di Avola prosegue regolarmente e senza interruzioni, confermando il massimo impegno nel tutelare l’interesse pubblico e nel garantire la costante erogazione dei servizi sanitari a favore della comunità.