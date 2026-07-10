Pellegrinaggio del cardinale Angelo Bagnasco a Siracusa: “Ave, Madre di Dio e Madre nostra; prega per noi, ora e sempre”

Lunedì 6 luglio 2026, con una semplice ma profonda preghiera il Card. Angelo Bagnasco ha venerato la Madonna delle Lacrime di Siracusa.

Il Card. Bagnasco – già Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – trovandosi a Palazzolo Acreide per l’Ottava della Festa di San Paolo, dopo aver incontrato l’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, si è recato nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime che custodisce il Quadretto miracoloso del Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, che ha versato Lacrime dal 29 agosto all’1 settembre 1953.

Il Cardinale Bagnasco – accolto dal Rettore del Santuario, don Aurelio Russo – ha pregato davanti all’Effige della Madonnina con profonda commozione e devozione.

Assieme al Rettore del Santuario, ha poi posto dentro la teca della Madonnina il Pen drive che raccoglie le preghiere di quanti si affidano all’intercessione della Vergine delle Lacrime, che giungono giornalmente da ogni parte. Simbolicamente le preghiere dei fedeli sono state poste al cospetto della Madonna delle Lacrime che è Madre di Dio e Madre nostra. Mensilmente il Pen drive sarà aggiornato con le nuove preghiere e le nuove richieste di grazia a Gesù, che nulla rifiuta alle Lacrime della Madre. Tra le preghiere giunte, il Rettore ha segnalato, durante una diretta della Santa Messa di TV2000, una supplica per la Pace: O Madonna delle Lacrime converti il cuore indurito dei potenti della terra che hanno dimenticato le lacrime delle loro madri!​

“Madonna delle Lacrime, vieni in nostro soccorso. I potenti delle Nazioni hanno scordato le loro madri: le carezza, gli abbracci, le lacrime. Le hanno scordate lasciando il posto al potere, al denaro, alle armi, alla guerra.

Non più parole, ma pallottole, droni, bombe che falciano migliaia di vite straziando il cuore di migliaia di madri. I signori delle nazioni hanno scordato le madri e, con esse, la pietà, la compassione e la pace.

Madonna delle Lacrime abbiamo bisogno di te: Accogli nel tuo cuore le anime aride dei signori delle Nazioni, il dolore e le lacrime di questa povera Umanità che si dibatte tra guerra e dolore, figli perduti e madri inconsolabili.

Sia la Tua divina carezza a condurre entrambi sul sentiero della pace e della Riconciliazione. Madonna delle Lacrime, abbi pieta di noi e vieni in nostro soccorso. Amen”.