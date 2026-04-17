Pellegrino Officine Ortopediche apre ad Augusta: “La salute del piede è fondamentale”. Ecco tutti i servizi

Apre ad Augusta una nuova sede di Pellegrino Officine Ortopediche, realtà già presente nel territorio siracusano e specializzata nella cura del piede e nella fornitura di ausili ortopedici. Un punto di riferimento in più per i cittadini di Augusta e dell’hinterland, da Villasmundo a Melilli e Sortino.

“La salute del piede è fondamentale perché è ciò che ci permette di muoverci e affrontare la quotidianità”, spiega Giammarco Pellegrino, podologo e tecnico ortopedico. Un aspetto spesso sottovalutato, ma centrale per la qualità della vita: dal lavoro allo sport, fino alle attività più semplici di ogni giorno.

La struttura è convenzionata con Asp e Inail e offre servizi che spaziano dai plantari ai busti, fino alle protesi e all’assistenza tecnica su carrozzine e scooter elettrici. Un’attenzione particolare è rivolta anche alla fase post-fornitura, con un supporto continuo per adattare i dispositivi alle esigenze dei pazienti.

Tra i punti di forza, sottolinea Pellegrino, c’è l’ascolto: “Mettiamo al centro la persona, non solo la patologia, ma gli obiettivi che possiamo raggiungere insieme”.

Non manca anche l’impegno sociale: l’azienda sostiene una realtà paralimpica del territorio, promuovendo inclusione e partecipazione attraverso lo sport.

La nuova sede si trova in via Citrus 33 ad Augusta ed è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.