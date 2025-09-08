Penalizzazione annullata, il Foggia supera il Siracusa in classifica

Cambia la classifica del Girone C di Lega Pro e questa modifica coinvolge anche il Siracusa che passa dal terzultimo posto al penultimo. In appello, infatti, il Foggia si è vista cancellata la penalizzazione di 3 punti che gli era stata inflitta per alcune irregolarità nella gestione societaria riferibili alla stagione scorsa.

Questo vuol dire che adesso il Foggia, prima appaiata in classifica al Siracusa, sale a 3 punti raggiungendo Latina e Team Altamura, mettendosi dietro Cosenza, Cavese, Sorrento, Siracusa e Trapani. Proprio i granata sono l’altra squadra penalizzata a inizio stagione: -8 nel frattempo diventato -1 dopo queste prime tre giornate.