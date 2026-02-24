“Pensa alla salute”, giovedì 26 febbraio nuovo appuntamento organizzato dalla Cisl Ragusa-Siracusa

““Pensa alla salute”: Un percorso guidato dai nostri specialisti.” E’ il tema del secondo dei dieci cicli di incontri promosso dalla Fnp, la Federazione nazionale dei pensionati della Cisl Ragusa Siracusa, in collaborazione con Anteas Siracusa, in programma giovedì 26 febbraio con inizio alle 17, nella sala della Cisl “Giulio Pastore” di via Arsenale. Al convegno interverrà l’otorino, Giuseppe Reale, che illustrerà le principali novità in merito alla cura ed alla prevenzione delle patologie quali sordità, infiammazioni nasali e dell’orecchio, malattie della laringe e della faringe, offrendo un quadro sulle corrette prassi da tenere.

E’ un nuovo confronto tra quelli legati alla salute ed all’assistenza medica sui quali punta la Fnp, con il segretario generale Antonio Nicosia che ha sottolineato come sia fondamentale la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della conoscenza delle principali tematiche che investono la terza età, per garantire un elevato grado di welfare.