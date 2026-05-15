“Pensa alla Salute”, nuovo incontro a Siracusa dedicato all’ortopedia: focus su prevenzione, traumi e patologie muscolo-scheletriche

Nuovo appuntamento dedicato questa volta alle patologie legate al ramo ortopedico. E’ in programma lunedì 18 maggio con inizio alle 17 nella sala “Giulio Pastore” della Cisl, in via Arsenale, per la rassegna “Pensa alla Salute”: un percorso guidato dai nostri specialisti, promosso dalla Fnp, La federazione nazionale dei pensionati della Cisl di Siracusa e Ragusa, insieme all’Anteas, l’Associazione nazionale Terza età attiva per la solidarietà.

L’incontro è rivolto alle tematiche che si riferiscono alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, con un’attenzione particolare che sarà rivolta alla casistica dei traumi acuti, nel caso delle fratture e distorsioni e delle malattie croniche e degenerative riguardanti l’artrosi e il mal di schiena.

Ad illustrare le principali novità nel settore delle cure, con un occhio sempre rivolto alla prevenzione, sarà Luigi Magnano, ortopedico e chirurgo specializzato, che vanta una competenza internazionale tra Regno Unito e Svezia, occupandosi principalmente di protesi e artroscopia di anca e ginocchio. La conferenza mira ad informare i presenti sulle principali cause dei traumi che incidono anche sulla mobilità, ribadendo anche l’importanza della prevenzione primaria e secondaria.

Ad introdurre i lavori sarà il segretario generale della Fnp Cisl Siracusa Ragusa, Antonio Nicosia che ha sottolineato come sia fondamentale la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della conoscenza delle principali tematiche che investono la terza età, per garantire un elevato grado di welfare, contribuendo per questa fascia, contestualmente a migliorarne il livello di vita.