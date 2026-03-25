“Pensa alla salute”, oggi appuntamento della Cisl Fnp Siracusa Ragusa

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio con inizio alle 17 nella sala “Giulio Pastore” della Cisl, in via Arsenale, per la rassegna “Pensa alla Salute”: un percorso guidato dai nostri specialisti, promosso dalla Fnp, La federazione nazionale dei pensionati della Cisl di Siracusa e Ragusa, insieme all’Anteas, l’Associazione nazionale Terza età attiva per la solidarietà. L’incontro è dedicato alle patologie legate alla nefrologia e vedrà l’intervento della specialista Valeria Pagano.

La conferenza mira ad informare in maniera semplice e corretta il pubblico sulle nefropatie, a sostenere la prevenzione primaria e secondaria con il duplice scopo di ridurre l’impatto sanitario ed educare a gestire la salute renale con stili di vita adeguati.

Ad introdurre i lavori sarà il segretario generale della Fnp Cisl Siracusa Ragusa, Antonio Nicosia che ha sottolineato come sia fondamentale la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della conoscenza delle principali tematiche che investono la terza età, per garantire un elevato grado di welfare, contribuendo per questa fascia, contestualmente il livello di vita.