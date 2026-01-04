Pensiline dei bus a Siracusa, Cavallaro (FdI): “Scelta al risparmio, perse funzionalità e decoro”

Tiene banco in città il dibattito sulle nuove pensiline di attesa degli autobus, installate in diverse zone di Siracusa e finite al centro delle critiche di cittadini e utenti del trasporto pubblico. A intervenire è il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, che contesta le scelte dell’Amministrazione comunale definendole orientate al risparmio più che alla funzionalità.

Secondo Cavallaro, le nuove strutture risultano «poco profonde, scoperte ai lati e con pochi posti a sedere», caratteristiche che ne limiterebbero l’utilità soprattutto in caso di vento e pioggia. Il consigliere riferisce di aver approfondito la vicenda attraverso atti amministrativi e ricerche sul fornitore.

Con determina dirigenziale n. 6416 del 24 dicembre 2024, il settore Mobilità e Trasporti del Comune ha proceduto all’affidamento diretto per la fornitura e il trasporto di 29 pensiline di attesa per il trasporto pubblico locale, per un importo complessivo di 139.700 euro oltre IVA, alla società Metalco Srl. Cavallaro sottolinea come, consultando il catalogo dell’azienda, emerga chiaramente che il Comune avrebbe acquistato il modello denominato “Arts”, disponibile in diverse configurazioni.

«Si tratta di una tipologia che può essere dotata di vari accessori – spiega Cavallaro – tra cui pareti laterali in vetro, panchine, illuminazione a LED e bacheche informative. Tuttavia, osservando le pensiline già completate, come quella di via Tisia, è evidente che è stata scelta la versione base, priva di accessori».

Una decisione che, secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, rientra in una logica già vista: «Si è puntato sulla quantità, non sulla qualità. L’obiettivo era far “uscire” 29 pensiline con le risorse disponibili, sacrificando funzionalità ed estetica». Cavallaro parla apertamente di «occasione persa» per dotare la città di strutture più adeguate e cita, a titolo di esempio, altri modelli presenti nel catalogo Metalco, più ampi e confortevoli.

Pur precisando che il Consiglio comunale non ha competenze dirette sulle scelte amministrative, Cavallaro annuncia di aver inviato una richiesta urgente di chiarimenti all’assessore competente e al dirigente del settore, sollecitando almeno l’installazione delle pareti laterali in vetro per garantire una minima protezione agli utenti del servizio.

«Una pensilina – conclude – è utile solo se protegge dal vento e dalla pioggia. In caso contrario è un arredo urbano inutile». Il capogruppo di Fratelli d’Italia esprime infine rammarico per il silenzio della città e delle forze sociali e politiche, assicurando che il suo partito «continuerà a opporsi a superficialità e mediocrità nella gestione del bene pubblico».