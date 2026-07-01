Pentolata al coinquilino dopo una lite per la cucina: denunciato un 25enne siracusano

Una lite tra coinquilini per l’utilizzo della cucina è degenerata in un’aggressione con una pentola in acciaio. Per questo un 25enne originario di Siracusa è stato denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni personali. L’episodio si è verificato nel quartiere Cibali di Catania.

L’intervento degli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è scattato dopo una chiamata al Numero unico di emergenza 112, con la quale uno dei due coinquilini ha riferito di essere stato colpito al volto e alla testa.Giunti nell’abitazione, i poliziotti hanno trovato il giovane con la testa ancora insanguinata e gli hanno prestato i primi soccorsi, mentre il presunto aggressore è stato immediatamente fermato e identificato. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, la discussione sarebbe nata da una serie di incomprensioni sull’utilizzo degli spazi comuni dell’appartamento.

In particolare, il 25enne avrebbe utilizzato la cucina come luogo di studio, impedendo agli altri coinquilini di accedervi e di utilizzarla. Dalle tensioni verbali si sarebbe quindi passati all’aggressione fisica, culminata con un colpo inferto alla testa con una pentola in acciaio.Il ferito è stato accompagnato dagli stessi agenti al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

Al termine degli accertamenti, il 25enne siracusano è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali.Come previsto dalla normativa vigente, nei confronti dell’indagato vale il principio della presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.