“Per chi suona la campana. Analogico e digitale a confronto ma uno è di troppo…”: domani a Siracusa omaggio a Camilleri

“Montalbano sono!”, disse uno, e l’altro rispose definendosi “Ex-poliziotto. Ex-cacciatore di replicanti. Ex-killer.” Non ci sarà molto tempo per le presentazioni nel secondo incontro del ciclo di conversazioni e incontri “Per chi suona la campana. “Analogico e digitale a confronto ma uno è di troppo…” in programma domani, mercoledì 17 luglio dalle 19 alle 20 (quest’anno il rispetto degli orari, soprattutto finale, è quanto mai perentorio) nel dehors della Pasticceria Neri in via Pausania a Siracusa.

Come ormai tradizione, in occasione dell’anniversario della scomparsa del maestro Andrea Camilleri – sarà il quinto – il ciclo di appuntamenti estivi propone un ricordo dell’autore di Porto Empedocle declinato in maniera meno convenzionale. Così, nell’ambito della sfida tra analogico e digitale che sta connotando il programma di quest’anno, il confronto sarà tra Salvo Montalbano, protagonista assoluto dei racconti di Camilleri, e Rick Deckard, l’ex poliziotto protagonista del film di Ridley Scott liberamente ispirato al libro di Philip K. Dick “Il cacciatore di androidi”. A sostenere le ragioni “analogiche” del personaggio camilleriano sarà il blogger tardivo Giuseppe Gingolph Costa mentre a dare voce alla visione distopica del mondo del protagonista di Blade Runner sarà Marcello Bianca, fotografo (e molto ma molto altro ancora) ed esperto… della materia. Si preannuncia un’ora di serrato botta e risposta durante il quale si vedranno cose “che voi umani non potreste immaginarvi” (citazione d’obbligo…).

Quel che invece si può facilmente immaginare – anzi, è una certezza – è che a fare gli onori di casa sarà Franco Neri, imprenditore dolciario di professione e “provocatore” culturale per passione, e che a dare il via al duello sarà Aldo Mantineo, ideatore e curatore del programma. “Per chi suona la campana. Analogico e digitale a confronto ma uno è di troppo…”, ancora una volta messo in campo da Alfio Neri per la cultura assieme a G60 – Generazione Sessanta.