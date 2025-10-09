Per “Domenica di Carta” l’Archivio di Stato di Siracusa tratta il tema “Gli archivi di famiglia”

L’Archivio di Stato di Siracusa è lieto di proporre la mostra documentaria “I marchesi di Sortino. Storie di feudi e città nelle carte dell’archivio della famiglia Gaetani Specchi” per scoprire uno dei più cospicui archivi di famiglia custodito nell’istituto. Attraverso una selezione di volumi, documenti e mappe, si illustreranno la struttura e la storia della documentazione sedimentata dalla famiglia Gaetani nel corso dei secoli, con particolare attenzione alle proprietà feudali riguardanti la capitale del loro stato feudale, Sortino. Appuntamento per domenica 12 ottobre dalle 9 alle 13, in via Panico 3

La Sezione di Noto dell’Archivio di Stato di Siracusa presenta la mostra documentaria “I rau della Ferla a Noto. Spigolature d’archivio” in seno alla quale espone alcuni dei più importanti e singolari pezzi dell’Archivio Rau della Ferla, una delle più influenti famiglie nobiliari netine. Del vasto archivio, solo parzialmente ordinato e inventariato, si presenterà una selezione di mappe, disegni, volumi e carte sciolte che invitano a scoprire cosa si cela all’interno di un archivio gentilizio del XVIII secolo. Appuntamento sempre domenica dalle 9 alle 13 in via Simone Impellizzeri 2 a Noto