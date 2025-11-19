“Per raggiungere la lapide devo passare sulle tombe”: la denuncia al cimitero dei bambini mai nati di Siracusa

“Manca un sentiero per raggiungere le lapidi. Non ci sono accessi se non passando tra le tombe”

È la denuncia di un lettore di SiracusaNews che ha inviato in redazione un video per documentare le difficoltà nel raggiungere l’area del cimitero dedicata ai bambini mai nati.

Del problema il nostro giornale si era già occupato in passato, ma la nuova segnalazione — corredata da immagini che parlano da sole — riaccende l’attenzione su una situazione che, per chi vive un dolore tanto delicato, diventa ogni volta un ulteriore peso emotivo.

Nel video si vede chiaramente il nostro lettore: con un mazzo di fiori in una mano e il cellulare nell’altra, percorre l’unica “via” possibile per raggiungere la lapide del proprio piccolo. Un percorso inesistente, che lo costringe a camminare tra le tombe, passando inevitabilmente sopra le sepolture altrui per poter arrivare a destinazione.

Le immagini sono state registrate in una giornata di sole. E già così la difficoltà appare evidente. Non è difficile immaginare cosa accada quando piove: il terreno diventa fangoso, scivoloso, e quel breve tragitto si trasforma in un percorso a ostacoli doloroso e poco dignitoso.

Una situazione che i familiari chiedono da tempo venga risolta con la realizzazione di un semplice sentiero, un accesso sicuro e rispettoso per chi già vive un lutto così delicato.