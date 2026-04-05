Perché a Pasqua mangiamo la colomba?

Non solo uova di cioccolato: tra i simboli più amati della Pasqua c’è anche la colomba pasquale, uno dei dolci più rappresentativi di questa festività. Ma da dove nasce questa tradizione e qual è il suo vero significato?

La risposta affonda le radici nella Bibbia, in particolare nel Libro della Genesi. Il simbolismo della colomba è infatti legato all’episodio del Diluvio Universale, quando Noè, dopo giorni di attesa, fece uscire una colomba dall’arca per capire se le acque si fossero ritirate.

Come raccontato nel passo della Genesi (8, 10-11), l’animale tornò portando nel becco un ramoscello di ulivo: un segno inequivocabile che la terra stava tornando abitabile e che una nuova epoca per l’umanità poteva iniziare.

Da quel momento, la colomba è diventata simbolo universale di pace, speranza e riconciliazione con il creato. Un messaggio perfettamente in linea con il significato della Pasqua, che rappresenta rinascita, rinnovamento e vita nuova.

Nel tempo, questo simbolo religioso si è trasformato anche in una tradizione gastronomica: la colomba pasquale, soffice e profumata, è diventata uno dei dolci immancabili sulle tavole italiane durante le festività.

Mangiare la colomba, dunque, non è solo un gesto legato alla tradizione, ma anche un modo per celebrare un messaggio antico e profondo, che parla di pace e di un nuovo inizio.