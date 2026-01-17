È stata diffusa una pre allerta meteo a Siracusa in vista di un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso nelle prossime ore. Il sindaco Francesco Italia, nella serata di ieri, ha emesso una direttiva con cui ha disposto la pre-allerta dei presìdi territoriali comunali, anticipando l’arrivo di piogge consistenti a partire da domani e un’intensificazione dei fenomeni tra lunedì e mercoledì.

Ma perché questa decisione e cosa ci aspetta davvero?

Secondo le previsioni di 3BMeteo, il clou del maltempo è atteso all’inizio della prossima settimana. Un vortice depressionario particolarmente energico, in approfondimento sull’Europa occidentale, tenderà a posizionarsi tra le Isole Maggiori, coinvolgendo pienamente la Sicilia. Questo sistema porterà non solo piogge e rovesci anche intensi, ma soprattutto venti tempestosi e mareggiate eccezionali.

Tra lunedì e martedì è previsto un ulteriore rinforzo dei venti, con raffiche di Scirocco (SE-ESE) che potrebbero superare i 100 km/h tra Mare di Sicilia, Ionio meridionale, basso Tirreno e Canali, con punte localizzate fino a 120/130 km/h. Raffiche sostenute sono attese anche sull’Ionio settentrionale e sul medio Tirreno.

La situazione rimarrà critica anche nella giornata di mercoledì, quando è prevista una nuova intensificazione dei venti soprattutto sullo Ionio e sul basso Tirreno orientale, con raffiche ancora oltre i 100 km/h. Solo dalla serata di mercoledì si intravede una graduale attenuazione dei fenomeni, con condizioni più stabili tra giovedì e venerdì.

Particolarmente preoccupante il moto ondoso: tra lunedì e martedì il mare potrebbe raggiungere forza 7/8 della scala Douglas, con onde superiori ai 10 metri su Canali, Mare di Sicilia e Ionio meridionale. Mercoledì è atteso un nuovo rinforzo con onde che potrebbero nuovamente superare i 9-10 metri.

La pre allerta meteo a Siracusa è quindi una misura preventiva necessaria per fronteggiare una fase di maltempo intenso e potenzialmente pericoloso, che richiederà attenzione negli spostamenti, nelle zone costiere e nelle aree più esposte al rischio idrogeologico.