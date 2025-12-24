Perché la Vigilia di Natale si mangia pesce? Origini, tradizione e piatti tipici

C’è un solo momento delle feste in cui è concesso rallentare l’opulenza della tavola natalizia: la cena della Vigilia di Natale. Una cena “di magro”, come vuole la tradizione, che rinuncia alla carne ma non al gusto. Protagonista indiscusso? Il pesce, presente dall’antipasto al secondo, in una ritualità che attraversa secoli di storia e cultura popolare.

Perché alla Vigilia di Natale si mangia pesce

L’origine di questa usanza affonda le radici nella tradizione religiosa cristiana. Fin dal primo Medioevo, infatti, la Chiesa stabilì che durante la Quaresima e nelle vigilie delle principali festività religiose si dovesse rinunciare ai cibi grassi, in particolare alla carne, come forma di penitenza e preparazione spirituale.

Il pesce, considerato un alimento “magro”, insieme alle verdure divenne così l’alternativa ideale. Anche quando nel 1966 papa Paolo VI, con la Costituzione Apostolica Paenitemini, abolì l’obbligo dell’astinenza dalla carne nei giorni di vigilia, la tradizione della cena di magro del 24 dicembre rimase saldamente radicata nelle abitudini degli italiani.

Cosa si mangia la sera della Vigilia di Natale

Il menù della Vigilia varia da regione a regione, ma il pesce resta il filo conduttore. Tra gli antipasti sono molto diffusi i canapé al salmone, le tartine con caviale e il tradizionale pesce finto, preparato con tonno sott’olio e patate.

Per i primi piatti dominano i tagliolini allo scoglio e il risotto ai frutti di mare, mentre chi preferisce un’alternativa vegetariana opta per risotti a base di zucca o carciofi.

Sui secondi, le tradizioni regionali si fanno protagoniste:

-a Napoli il piatto simbolo è il capitone fritto, la femmina dell’anguilla;

-in Sicilia il grande classico è il baccalà fritto, affiancato dalle sarde a beccafico e dalle scacce, mezzelune di pasta di pizza ripiene di verdure e formaggio.

Il finale è comune a tutta la penisola: panettone, spesso accompagnato da spumante, per chiudere una cena che unisce sobrietà, tradizione e convivialità.