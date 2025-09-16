Ultime news

Perché Ortigia si chiama così? Origini e significato del nome dell’isola di Siracusa

Il suo nome affonda le radici nell’antichità: il toponimo Ortigia deriva dal greco antico Ὀρτυγία, che significa quaglia (ὄρτυξ, ortyx)

Ortigia è il cuore pulsante di Siracusa, una piccola isola che racchiude millenni di storia, miti e leggende. Collegata alla terraferma da due ponti, è oggi il centro storico della città e una delle mete più affascinanti della Sicilia orientale.

Il suo nome affonda le radici nell’antichità: il toponimo Ortigia deriva dal greco antico Ὀρτυγία, che significa quaglia (ὄρτυξ, ortyx). Non a caso, nel Mediterraneo esistevano altre località con lo stesso nome, tutte connesse a culti e tradizioni religiose.

Il legame tra Ortigia e la dea Artemide

I primi coloni greci che fondarono Siracusa scelsero di chiamare l’isola Ortigia per motivi religiosi. Il nome, infatti, è legato alla dea Artemide (la romana Diana), dea della Luna e sorella gemella di Apollo.

Fontana di Diana

La protezione di Diana: l’antica leggenda che vive nella fontana di piazza Archimede a Siracusa

Storia e leggenda

Secondo l’Inno ad Apollo, fu proprio a Ortigia che la titanide Leto partorì Artemide. Da quel momento l’isola divenne un luogo sacro, consacrato alla divinità.

  • Omero, nell’Odissea, parla di un’“aurea sede” di Artemide situata in Ortigia.
  • Diodoro Siculo racconta che furono gli uomini e gli oracoli a dare questo nome all’isola siracusana, riconoscendone la consacrazione alla dea lunare.
  • Ovidio, nel mito di Alfeo e Aretusa, sottolinea ancora una volta come l’isola fosse dedicata ad Artemide.

Per i Greci, dunque, Ortigia non era solo un centro urbano, ma un luogo sacro e mitologico.

Ortigia nelle fonti classiche

Tra gli autori antichi, Pindaro fu uno dei più poetici nel descrivere l’isola. La definì: “culla di Artemide”, “sacro respiro di Alfeo”, richiamando il mito del fiume Alfeo che, secondo la leggenda, scorreva in modo sotterraneo dal Peloponneso fino a Siracusa.

Pindaro collegò inoltre Ortigia all’isola di Delo, nelle Cicladi, anch’essa consacrata ad Artemide e Apollo. Secondo alcuni miti, anche Delo in origine si chiamava Ortigia, a conferma della sacralità del nome.

Ortigia oggi: tra mito e turismo

Oggi Ortigia è uno dei luoghi più visitati della Sicilia e un simbolo di Siracusa. Passeggiare tra le sue stradine significa immergersi in un mosaico di culture: greca, romana, medievale e barocca.

I miti legati ad Artemide e al fiume Alfeo si intrecciano con i monumenti che raccontano la storia della città: dal Tempio di Apollo alla Fonte Aretusa, fino alla splendida Piazza Duomo.

