Perché Ortigia si chiama così? Origini e significato del nome dell’isola di Siracusa

Ortigia è il cuore pulsante di Siracusa, una piccola isola che racchiude millenni di storia, miti e leggende. Collegata alla terraferma da due ponti, è oggi il centro storico della città e una delle mete più affascinanti della Sicilia orientale.

Il suo nome affonda le radici nell’antichità: il toponimo Ortigia deriva dal greco antico Ὀρτυγία, che significa quaglia (ὄρτυξ, ortyx). Non a caso, nel Mediterraneo esistevano altre località con lo stesso nome, tutte connesse a culti e tradizioni religiose.

Il legame tra Ortigia e la dea Artemide

I primi coloni greci che fondarono Siracusa scelsero di chiamare l’isola Ortigia per motivi religiosi. Il nome, infatti, è legato alla dea Artemide (la romana Diana), dea della Luna e sorella gemella di Apollo.

Secondo l’Inno ad Apollo, fu proprio a Ortigia che la titanide Leto partorì Artemide. Da quel momento l’isola divenne un luogo sacro, consacrato alla divinità.

Omero, nell’Odissea, parla di un’“aurea sede” di Artemide situata in Ortigia.

Diodoro Siculo racconta che furono gli uomini e gli oracoli a dare questo nome all’isola siracusana, riconoscendone la consacrazione alla dea lunare.

Ovidio, nel mito di Alfeo e Aretusa, sottolinea ancora una volta come l’isola fosse dedicata ad Artemide.

Per i Greci, dunque, Ortigia non era solo un centro urbano, ma un luogo sacro e mitologico.

Ortigia nelle fonti classiche

Tra gli autori antichi, Pindaro fu uno dei più poetici nel descrivere l’isola. La definì: “culla di Artemide”, “sacro respiro di Alfeo”, richiamando il mito del fiume Alfeo che, secondo la leggenda, scorreva in modo sotterraneo dal Peloponneso fino a Siracusa.

Pindaro collegò inoltre Ortigia all’isola di Delo, nelle Cicladi, anch’essa consacrata ad Artemide e Apollo. Secondo alcuni miti, anche Delo in origine si chiamava Ortigia, a conferma della sacralità del nome.

Ortigia oggi: tra mito e turismo

Oggi Ortigia è uno dei luoghi più visitati della Sicilia e un simbolo di Siracusa. Passeggiare tra le sue stradine significa immergersi in un mosaico di culture: greca, romana, medievale e barocca.

I miti legati ad Artemide e al fiume Alfeo si intrecciano con i monumenti che raccontano la storia della città: dal Tempio di Apollo alla Fonte Aretusa, fino alla splendida Piazza Duomo.