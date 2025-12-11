Perché si mangia la cuccìa di Santa Lucia il 13 dicembre a Siracusa?

Perché la cuccìa di Santa Lucia è il dolce simbolo del 13 dicembre? La risposta affonda le radici in una delle tradizioni più sentite della città di Siracusa, legata a un voto, a una carestia e a un miracolo tramandato nei secoli.

Il miracolo del 1763: il grano che salvò Siracusa

Nel 1763 Siracusa fu colpita da una grave carestia, proprio nel periodo in cui – come ricorda lo storico Giuseppe Capodieci – si esponeva il simulacro della Santa per commemorare il terremoto del 1693. Durante un’omelia, la popolazione invocò la protezione di Santa Lucia, chiedendo un segno che potesse porre fine alla fame.

Il giorno successivo, come per miracolo, comparve in porto una nave carica di frumento. Poco dopo ne giunsero altre, al punto che la città si trovò improvvisamente immersa in un’abbondanza inaspettata di grano: fu gridato al miracolo.

Un altro episodio contribuì ad alimentare la devozione: il comandante di una di quelle navi raccontò di non aver voluto entrare nel porto di Siracusa, ma di essere stato trascinato da venti e correnti. Solo dopo aver gettato l’ancora si rese conto di trovarsi proprio a Siracusa… e nello stesso istante disse di essere guarito da una malattia agli occhi che lo affliggeva da tempo.

Perché non si mangiano pane e pasta il 13 dicembre

La fame patita aveva lasciato il segno. I siracusani, affamati e senza farine, consumarono il frumento bollito così com’era, senza macinarlo: un gesto semplice, nato dalla necessità, eppure destinato a diventare tradizione.

Per questo ancora oggi, il 13 dicembre, non si mangiano pane né pasta: un atto simbolico che ricorda il voto alla Santa e la memoria del miracolo.

La nascita della “cuccìa”

Quella pietanza umile, inizialmente solo grano bollito condito con olio, fu nel tempo trasformata dalla creatività culinaria siciliana. Come accade spesso nella tradizione gastronomica dell’isola, nacquero numerose varianti tra cui con ricotta, miele o cioccolato.

A Siracusa, la versione più amata è senza dubbio la cuccìa dolce con ricotta, simbolo della festa e irrinunciabile sulle tavole del 13 dicembre. Negli ultimi anni si è diffusa anche la variante al cioccolato, molto apprezzata soprattutto dai più giovani.

Un dolce che racconta identità e memoria

La cuccìa di Santa Lucia non è solo un dolce, ma un racconto collettivo, un legame profondo tra fede, tradizione e identità siracusana. Ogni cucchiaio ricorda il miracolo che salvò la città dalla fame e continua a tramandare, di generazione in generazione, un rito che unisce spiritualità, storia e cultura gastronomica.