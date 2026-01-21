Perdita idrica su una condotta: riduzione di acqua nella zona alta di Siracusa

A causa di una perdita idrica su una condotta di distribuzione proveniente dal serbatoio di Bufalaro Alto, si rende necessario un urgente intervento di riparazione da parte delle squadre operative di Siam.
Tale intervento potrebbe comportare una riduzione del servizio idrico nelle seguenti zone e vie limitrofe: viale Epipoli, Villaggio Miano, via Carlo Forlanini, via Filisto, viale Zecchino e viale Tica.
Il servizio, salvo imprevisti, dovrebbe tornare regolare attorno alle 18 di oggi.
