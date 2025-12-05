Personale del Tribunale di Siracusa in sciopero: “Senza stabilizzazioni il sistema giustizia rischia il collasso”

Giornata di mobilitazione al Tribunale di Siracusa, dove il personale ha aderito allo sciopero proclamato dalla FP CGIL per tutto il comparto della Giustizia: dall’amministrazione penitenziaria alla giustizia minorile, dagli uffici giudiziari agli archivi notarili. Una protesta che nasce dall’allarme lanciato dai lavoratori rispetto alla legge di bilancio attualmente in discussione, giudicata incapace di garantire risorse adeguate per il futuro degli uffici.

Il nodo principale riguarda la stabilizzazione dei circa 12.000 lavoratori e lavoratrici assunti con i fondi del PNRR. Secondo il sindacato, senza un intervento immediato questi contratti rischiano di scadere senza alcuna prospettiva, con conseguenze pesantissime sul funzionamento della macchina giudiziaria. Tribunali, procure, corti d’appello e archivi tornerebbero infatti a essere sovraccarichi e incapaci di rispondere alle esigenze dei cittadini, ripiombando in una situazione di arretrati e rallentamenti che si pensava superata.

Al centro della protesta anche il ruolo dell’Ufficio per il Processo, una struttura considerata fondamentale per assicurare efficienza e continuità all’attività giudiziaria. L’Upp è oggi responsabile dello studio dei fascicoli, della predisposizione degli atti, dell’organizzazione delle udienze e dello smaltimento dell’arretrato. Un modello che, nelle intenzioni originarie, avrebbe dovuto consolidarsi come pilastro stabile del sistema, e che invece continua a poggiare su personale precario e privo di garanzie.

La FP CGIL denuncia come l’assenza di risorse nella manovra rischi di trasformare l’Upp in un progetto incompiuto, un ingranaggio essenziale lasciato a metà che finirebbe per aggravare ulteriormente la crisi degli uffici giudiziari. Da qui anche il rifiuto dell’ipotesi di nuove selezioni temporanee, trasferimenti forzati o contratti a termine che non offrirebbero alcuna continuità. La sindacalista Sabina Zuccaro definisce questo scenario come «un pericoloso gioco al ribasso, che metterebbe a rischio la dignità dei lavoratori e la qualità stessa della giustizia».

La FP CGIL chiede dunque stabilità, investimenti strutturali e condizioni di lavoro decorose, ricordando come la giustizia sia un servizio essenziale per l’intera collettività. Zuccaro ribadisce che «la giustizia non può essere un lusso per pochi. Se l’Ufficio per il Processo viene smantellato o reso precario, la lentezza e le inefficienze ricadranno su tutti i cittadini, soprattutto sui più fragili».

E conclude spiegando il motivo della mobilitazione odierna, sottolineando come «solo attraverso lo sciopero e la partecipazione attiva sia possibile difendere diritti, dignità del lavoro e un sistema giudiziario che funzioni davvero».