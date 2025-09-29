Personale fotografica di Federica Bordone alla Fototeca Siracusana

La Fototeca Siracusana ospita, dal 4 al 25 ottobre 2025, la mostra fotografica di Federica Bordone “Fotografie – Berlin Seh(e)nsucht, portraits and architectures 2004- 2006”, un racconto visivo nato dall’esperienza dell’autrice a Berlino nei primi anni Duemila.

Come ha scritto Marco Benedettelli per questo progetto, Federica Bordone ripercorre la metropoli tedesca attraverso due linee parallele: la materia architettonica – fatta di pietra, cemento, vetro, palazzi della storia e angoli rarefatti – e la materia umana, i volti e gli sguardi delle persone incontrate lungo gli spazi urbani. Ne nasce un intreccio di memorie e percezioni, un dialogo invisibile tra la città e chi la abita.

“Berlin Seh(e)nsucht” gioca sul doppio significato del termine tedesco Sehnsucht (“nostalgia, struggimento”) e del verbo sehen (“vedere”): la fotografia diventa allora sia esercizio di osservazione, sia ricerca di ciò che si è perso o si spera di trovare. Berlino appare come una macchina narrativa inesauribile, cosmopolita e archetipica, capace di sedimentare simboli e destini e, allo stesso tempo, di aprire nuove mappe soggettive, nuove traiettorie di desiderio. Le immagini di Federica Bordone, realizzate tra il 2004 e il 2006, restituiscono una città luminosa e malinconica, sospesa tra trasformazione e memoria: un luogo dove l’architettura si fa specchio dell’anima e i volti diventano testimoni silenziosi di un tempo in transito. Ingresso libero.