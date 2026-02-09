Pesca al Rifiuto, Siracusa risponde presente: ripulita la spiaggia della Foce del Ciane

Siracusa ha risposto presente. Una grande partecipazione di associazioni e cittadini ha caratterizzato la Giornata Ecologica “Pesca al Rifiuto”, svoltasi alla spiaggia della Foce del Ciane, una delle aree naturalistiche più belle e delicate della città.

L’iniziativa, promossa dall’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente, ha visto l’unione di numerose realtà associative e di tantissimi volontari che hanno raccolto l’invito a intervenire concretamente per la tutela del territorio e del mare.

I rifiuti recuperati non erano frutto di un recente abbandono, ma restituiti dal mare a seguito delle forti mareggiate provocate dal ciclone Harry, che hanno riportato a riva tutto ciò che negli anni era stato gettato in acqua.

Nel corso della giornata sono stati rimossi e differenziati oltre 50 sacchi di rifiuti tra plastica e vetro, oltre a numerosi rifiuti speciali. Tra i materiali recuperati anche una grande quantità di gomme di auto e camion, insieme a scarpe, ciabatte, borse e oggetti di ogni genere, segno evidente di un problema ambientale che il mare, prima o poi, riconsegna.

Fondamentale la collaborazione delle associazioni che hanno preso parte all’iniziativa: ASD Aretusa Pesca, ASD Amici del Mare, ARI Augusta, ASD Club Nautico Ciane, Floridia Fishing Team, unite da uno stesso obiettivo di tutela ambientale.

Un ringraziamento speciale va ai ragazzi del Progetto Filippide, che con la loro presenza hanno dato una lezione di inclusione, impegno e amore per il territorio, dimostrando che la cura dell’ambiente è un valore condiviso da tutti.

Grazie anche a Gabriele Giacalone, in arte Dj Gabrix, che ha partecipato offrendo il proprio supporto e servizio, contribuendo a creare un clima di unione e partecipazione durante tutta la giornata.

L’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente desidera inoltre ringraziare la UISP, per il costante appoggio e la vicinanza dimostrata in tutti i progetti dell’associazione, elemento fondamentale per la continuità delle iniziative ambientali sul territorio.

Un sentito ringraziamento va alle istituzioni che hanno sostenuto l’iniziativa: il Vice Sindaco Edy Bandiera, non presente per impegni istituzionali ma sempre in contatto con l’organizzazione, e il Consigliere Comunale Matteo Melfi, presente sul posto e vicino all’associazione, dando il proprio contributo concreto.

Un plauso particolare ai ragazzi dell’area tecnica dell’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente, vero cuore e anima della giornata, che hanno lavorato per giorni all’organizzazione dell’evento con passione e dedizione.

Un ringraziamento speciale va infine a Gaetano Maugeri, titolare di Nautica Ginevra Mare, che fin dal primo giorno ha messo a disposizione esperienza, supporto e consigli, facendoci sentire a casa e contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’iniziativa.

A chiudere la giornata, le parole del Presidente dell’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente, Roberto Incremona: “siamo fieri del lavoro svolto. Abbiamo iniziato a dare un’anima a una delle zone più belle e importanti della nostra città. Questo è stato il primo step, come promesso. Il prossimo sarà la rimozione di tutti gli sfalci e dei tronchi per completare l’opera. Dalla prossima settimana inizieremo a progettare la seconda giornata, con la consapevolezza delle nostre forze e di ciò che, insieme, possiamo realizzare per il nostro territorio”