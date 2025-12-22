Pesca alla trota, Giuseppe Sena si aggiudica il campionato provinciale

Si è svolta ieri, al Lago Macrostigma di Rosolini, la seconda e ultima prova del Campionato Provinciale di Pesca alla Trota con esche naturali in lago, organizzato dal Comitato Provinciale FIPSAS di Siracusa con la collaborazione della Sociètà Sportiva “Nautica Targia” di Siracusa

La manifestazione ha chiuso il calendario provinciale della specialità con una giornata piovosa, intensa, partecipata e all’insegna del fair play, confermando il forte interesse degli atleti per l’attività agonistica sul territorio. Il Campionato Provinciale è stato vinto da Giuseppe Sena (Nautica Targia), mentre a completare il podio in seconda e terza posizione ci sono Stefano Antonio Arcifa (Fishing Catania) e Andrea Caponnetto (Nautica Targia).

Il Comitato Provinciale rivolge i propri complimenti a tutti i partecipanti e, in particolare, a Giuseppe Sena, che con la costanza dei risultati conquista anche il titolo di vincitore del Campionato Provinciale. La gara è stata inoltre un’occasione semplice ma sentita per scambiarsi gli auguri di Natale: al termine, atleti e organizzazione hanno condiviso un momento conviviale con l’apertura di un panettone in riva al lago.

“Vedo tanto entusiasmo per il nuovo anno che sta arrivando – dichiara il Presidente del Comitato Provinciale FIPSAS di Siracusa Asta Vincenzo – e, per quanto riguarda le attività agonistico-sportive, faremo di tutto per accontentare gli atleti in tutte le discipline. Queste sono giornate importanti da trascorrere insieme: aiutano a ricostruire rapporti e senso di comunità che oggi spesso si perdono, e che solo lo sport sano può rimettere al centro”.