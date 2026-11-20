Politica · fondo di solidarietà

”Una buona notizia per il comparto della pesca e dell’acquacoltura. È stato registrato oggi dalla Corte dei conti il decreto del ministro Francesco Lollobrigida che rende operative le misure compensative previste dal Fondo di solidarietà nazionale, rifinanziato dal Governo Meloni con 3 milioni di euro per il 2026”. Lo dichiara Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera.

“Le imprese danneggiate da calamità naturali ed eventi meteorologici e meteomarini eccezionali, verificatisi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, potranno beneficiare di contributi fino al 70% dei danni accertati, nei limiti delle risorse disponibili. Per gli eventi già dichiarati eccezionali, le domande dovranno essere presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero – dice -. Un intervento importante anche per le marinerie siciliane e della provincia di Siracusa. Con il Governo Meloni e il ministro Lollobrigida continuiamo a garantire una costante attenzione a un settore strategico per la nostra economia, sostenendo concretamente le imprese della pesca e le tante famiglie che vivono del lavoro in mare”.