Pesca. Cannata (FdI): “l’Italia vince in Europa: stop ai tagli, difesi lavoro e marinerie”

“Il risultato ottenuto in sede europea sul tema delle giornate di pesca rappresenta una vittoria politica e istituzionale di grande rilievo per l’Italia e, in particolare, per le nostre marinerie”. Lo dichiara l’on. Luca Cannata, parlamentare di Fratelli d’Italia, commentando l’esito del Consiglio Agrifish che ha scongiurato il drastico taglio delle giornate di pesca proposto inizialmente dalla Commissione europea. “La richiesta di una riduzione fino al 64% delle giornate in mare – sottolinea Cannata – avrebbe messo in ginocchio un intero comparto strategico, colpendo duramente il reddito dei pescatori, la tenuta economica delle comunità costiere e l’accesso dei cittadini al pesce fresco nazionale. Grazie a una trattativa lunga e complessa, portata avanti con determinazione dal ministro Francesco Lollobrigida e dal nostro Governo, è stato possibile ribaltare una proposta ideologica e scollegata dalla realtà”.

Il parlamentare FdI evidenzia come “la riduzione sia stata contenuta e accompagnata da misure di compensazione che, di fatto, neutralizzano l’impatto sullo sforzo di pesca, migliorando persino le condizioni rispetto all’anno precedente. Un risultato ottenuto anche grazie al lavoro comune con Francia e Spagna, a dimostrazione che quando l’Italia costruisce alleanze serie in Europa riesce a incidere davvero. Questo accordo dimostra che tutela dell’ambiente e difesa del lavoro non sono obiettivi in contrasto. I nostri pescatori hanno sempre dimostrato di saper operare in modo sostenibile e la politica ha sostenuto questa responsabilità, evitando scelte calate dall’alto”.

Cannata evidenza la determinazione e competenza messa in campo: “il nostro Governo Meloni, con in testa il ministro Lollobrigida, i dirigenti del Masaf e tutte le organizzazioni del settore che hanno contribuito a questo risultato, riconosciuto unanimemente dalle associazioni della pesca come Coldiretti, Legacoop e AGCI. Ha prevalso una buona politica capace di ascoltare il territorio, difendere il lavoro e far valere l’interesse nazionale in Europa. Questa è la strada che continueremo a seguire”.