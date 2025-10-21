Petrolchimico Siracusa: le preoccupazioni di Fim, Fiom e Uilm. Ugl: “il lavoro non è una pedina per scambi finanziari”

“Dall’incontro di ieri con Federmeccanica, da Confindustria Siracusa, sono scaturite preoccupazioni condivise sulla crisi del comparto industriale siracusano e sulle prospettive occupazionali e la necessità di trasparenza e programmazione attraverso l’apertura di un tavolo di crisi nazionale”: lo scrivono in una nota le segreterie regionali e territoriali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm.

“Condividere una strategia comune tra imprese e lavoratori – sostengono i sindacati- mette al riparo da interventi estemporanei e fuori controllo da parte di soggetti terzi”. All’incontro hanno partecipato i segretari regionali di Fim, Fiom e Uilm Pietro Nicastro, Francesco Foti e Vicenzo Comella, i segretari provinciali Angelo Sardella, Antonio Recano e Giorgio Miozzi, la presidente del comparto metalmeccanico di Siracusa Maria Pia Prestigiacomo, il vicepresidente Musso, l’ing. Norma e il direttore di Confindustria Siracusa Di Noto.

Fim, Fiom e Uilm riferiscono che “le organizzazioni sindacali e metalmeccaniche ritengono necessario, e ne hanno condiviso l’urgenza, l’intervento diretto del Governo per garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali”. E anche “il coinvolgimento attivo e continuativo delle istituzioni locali e regionali per definire una strategia condivisa e immediata di rilancio”.

“Chiediamo– dicono i segretari regionali e provinciali delle tre sigle- massima chiarezza sulle prospettive industriali del sito e sulle responsabilità degli attori coinvolti. Devono essere resi noti i piani d’investimento e di sviluppo delle committenti per blindare anche l’occupazione metalmeccanica. Devono inoltre essere attivati urgentemente i fondi regionali per la formazione e la riqualificazione del personale, per colmare il divario tra l’offerta e le crescenti richieste di professionalità tecniche”.

Le problematiche emerse nel confronto, prosegue la nota sindacale, “sono state amplificate dalle recenti novità, cioè il pignoramento delle azioni di Isab detenute da Goi Energy, formalizzato dal Tribunale di Milano su richiesta di Litasco per un credito di 150 milioni di euro. Questa decisione giudiziaria– continuano Fim, Fiom e Uilm – rappresenta un ulteriore, gravissimo colpo alla già fragile stabilità del polo petrolchimico di Siracusa, che da mesi versa in una crisi profonda, segnata da tensioni finanziarie e incertezze gestionali. La situazione rischia concretamente di compromettere centinaia di posti di lavoro e di mettere in ginocchio un’area industriale strategica per l’intera economia nazionale”.

“Il tempo delle attese è esaurito– conclude la nota-, il polo industriale siracusano non può essere lasciato in balia di contenziosi internazionali e manovre finanziarie. Servono risposte concrete e immediate.”

La UGL Chimici lancia un forte allarme sulla situazione della raffineria Isab di Priolo, al centro di una vicenda societaria che ha ormai superato i confini dell’incertezza per trasformarsi in una vera emergenza industriale e sociale.

Il pignoramento delle azioni di GOI Energy disposto dal Tribunale di Milano, e il mancato versamento dei 150 milioni dovuti per l’acquisizione della raffineria, mettono in discussione non solo la legittimità dell’assetto proprietario, ma anche la credibilità di chi oggi gestisce un impianto strategico per l’Italia intera. Dietro le sigle e le società off-shore ci sono famiglie, lavoratrici e lavoratori, intere comunità che vivono di quell’indotto. L’incertezza di questi giorni non è una notizia finanziaria, è una minaccia reale per il reddito, la sicurezza e la dignità di migliaia di persone.

“A Priolo non si gioca con il futuro di un territorio. Il lavoro non è una pedina di scambi finanziari – dichiara Andrea Alario, Coordinatore Nazionale del Settore Energia UGL Chimici – Chi ha ottenuto l’autorizzazione governativa per l’acquisto della raffineria deve rispondere degli impegni presi e garantire la continuità industriale e occupazionale. Non accetteremo che un sito produttivo di interesse strategico venga abbandonato a operazioni speculative, mentre i lavoratori restano appesi a un comunicato stampa. Serve una risposta immediata, chiara e pubblica da parte del Governo”.

La UGL Chimici sottolinea come la vicenda dell’ISAB sia il simbolo di una transizione industriale incompiuta, in cui la sostenibilità resta sulla carta e la finanza prende il posto dell’industria. L’Italia non può permettersi di perdere un polo energetico essenziale, né di assistere passivamente a un processo di dismissione mascherato da riconversione.

“L’energia, come il lavoro, non può essere gestita a distanza da conti correnti esteri – afferma il Segretario Nazionale Eliseo Fiorin – Chiediamo che il Governo intervenga con un piano di tutela industriale, anche attraverso una partecipazione pubblica temporanea, per mettere in sicurezza il sito, l’occupazione e il futuro di Priolo. Se c’è bisogno di riportare lo Stato dentro le scelte strategiche, questo è il momento di farlo, non di aspettare l’ennesima crisi annunciata. La priorità è salvaguardare le persone e il territorio, non i giochi societari”.