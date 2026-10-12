Pia Lanciotti, la Donna Wanda di “Mare Fuori”, a Marzamemi: “Leggere è rivoluzionario”

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Video · Book Fest

“Leggendo si dà un nome alle cose, si alfabetizza il cuore”. Così l’attrice Pia Lanciotti, il volto di Donna Wanda, la temibile protagonista della serie “Mare Fuori”, racconta il valore della lettura. È stata tra le ospiti della sesta edizione del Marzamemi Book Fest, dove ha interpretato “Catarsi”, un thriller da ascoltare scritto da Valentina Cambi e prodotto come audiolibro originale per Audible.

“Leggere, resistere” è stato il tema di quest’anno del festival, che per quattro giorni ha trasformato il borgo marinaro di Pachino in un grande laboratorio di cultura e formazione. Al centro c’erano scrittori, giornalisti e artisti, protagonisti di dialoghi, laboratori, performance e spettacoli, per ricordare quanto un libro possa ancora ispirare progetti, far crescere i territori, creare relazioni e generare emozioni e bellezza.

Come nasce un audiolibro

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Dare voce a un audiolibro, spiega l’attrice, richiede “semplicemente concentrazione, un rapporto intimo con la parola e tempo”. E aggiunge un dettaglio sul suo modo di lavorare: “Io leggo a prima vista, quindi è anche una sorpresa continua. Serve sicuramente allenamento. Forse perché ho imparato a leggere a due anni, mi stupisce e mi appassiona ancora scoprire un testo frase per frase, quasi lettera per lettera”

“Leggere è un atto di resistenza”

Sul tema del festival, Lanciotti non ha dubbi. “Tutto ciò che è arte, cioè dare forma con armonia a qualcosa, oggi è un atto di resistenza – dice – È la possibilità di esistere di nuovo, una nuova esistenza che ci concediamo. In questi tempi bui, in cui abbiamo smarrito il senso e la direzione, leggere diventa forse un atto rivoluzionario e necessario. Perché leggendo si dà un nome alle cose, si alfabetizza il cuore. È un modo per affermare la propria umanità”

Chi è Pia Lanciotti

Pia Lanciotti è nata a Battipaglia, in provincia di Salerno, il 1° febbraio 1975. Tra i suoi lavori ci sono i film “La Dea Fortuna”, “Gli arcangeli” e “Al posto tuo”. Negli ultimi anni è tornata sotto i riflettori grazie a “Mare Fuori”, la serie di grande successo in cui interpreta Donna Wanda.