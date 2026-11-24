Attualità · Gambero Rosso

È Piano B, con il lavoro e la ricerca del pizzaiolo Friedrich Schmuck, uno dei protagonisti della nuova edizione della guida “Pizzerie d’Italia 2027” del Gambero Rosso. Il locale di Siracusa conquista il massimo riconoscimento dei Tre Spicchi, entrando tra le migliori pizzerie d’Italia. Un risultato che conferma il percorso di crescita di una realtà che ha fatto della qualità degli impasti, della tecnica e della ricerca una precisa cifra distintiva.

La guida dedica parole di apprezzamento a Schmuck, definendolo “un incredibile outsider”. Imprenditore, pizzaiolo, sommelier e instancabile ricercatore, affronta ogni impasto con passione, mettendo tecnica e sensibilità al servizio del gusto. Il Gambero Rosso ne evidenzia non soltanto la capacità di realizzare una pizza dall’effetto spettacolare, ma soprattutto quella di darle coerenza e identità, contribuendo a valorizzare la tradizione della pizza siciliana attraverso un percorso personale e riconoscibile.

Il riconoscimento dei Tre Spicchi è condiviso, nella provincia di Siracusa, con Era Ora di Ortigia, guidata dal giovane pizzaiolo Concetto Fiorentino. Anche in questo caso la guida sottolinea talento e dedizione, evidenziando il percorso di un professionista che non ha ancora trent’anni e che si prepara a raddoppiare con una nuova sede a Catania.

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Sono complessivamente quattro le pizzerie del territorio inserite nella guida 2027. Oltre a Piano B ed Era Ora, entrambe premiate con il massimo riconoscimento, figurano anche Impulso Grano e Fuoco di Ferla e Meditè di Ortigia, che conquistano Due Spicchi.