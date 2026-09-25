Piano casa, Cannata propone un tavolo permanente: “Recuperiamo gli immobili inagibili”

Politica · fratelli d'italia

Un tavolo permanente che metta insieme costruttori, ordini professionali, Comune, Iacp e parti sociali, per censire gli immobili inagibili, riqualificarli e restituirli al territorio. È la proposta lanciata da Luca Cannata, parlamentare di Fratelli d’Italia, a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Ance Siracusa al Castello Maniace.

“È un Piano casa voluto dal governo Meloni per restituire dignità a tutti coloro che oggi ne hanno bisogno. La casa è dignità. È stabilità per una famiglia, autonomia per un giovane, dignità che vogliamo costruire per gli anziani e per chi oggi ha bisogno di un tetto. Come dice anche il titolo scelto da Ance, la casa è la nostra storia. È una storia di 70 anni che conta più di 1.200 imprese nel Siracusano e 6.500 addetti, come hanno ricordato i costruttori. Significa impresa, lavoratori, quartiere e comunità. Noi sosteniamo il settore in modo concreto: 10 miliardi di euro nei prossimi dieci anni e 100 mila alloggi da ristrutturare. Il piano si regge su tre pilastri: edilizia residenziale pubblica, housing sociale e partenariato con i privati per l’edilizia convenzionata. È un mix che non crea debito per le generazioni future, ma lascia case al futuro e alle famiglie”





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“Siracusa è tra le sole tre province siciliane che si sono aggiudicate i fondi del PNRR: 597 alloggi saranno ristrutturati e riqualificati. Poi c’è una proposta: vogliamo creare un tavolo permanente con Ance, gli ordini professionali, il Comune, lo Iacp e tutti gli attori sociali. Così potremo avviare un percorso virtuoso: individuare gli immobili inagibili che possiamo recuperare, riqualificarli, ristrutturarli e restituirli al territorio”





“La chiarezza è fondamentale. Cittadini e imprese chiedono norme chiare e stabili, che non cambino ogni anno. Su questo siamo in linea con loro. Il nostro Piano casa è pensato per costruire in tempi rapidi, ma con regole stabili per dieci anni. Deve essere un percorso lineare, che dia opportunità a tutti”