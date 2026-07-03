Piano Casa, Scorpo (Iacp di Siracusa): “Nuova stagione per il diritto all’abitare, pronti a raccogliere la sfida”

“L’approvazione definitiva del Piano Casa, fortemente sostenuto dal Governo guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, segna un momento importante per le politiche dell’abitare nel nostro Paese”. Lo dichiara Alessia Scorpo, presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa, dopo l’approvazione della legge che garantisce interventi per contrastare l’emergenza abitativa.

Per la presidente dell’Iacp di Siracusa dopo anni in cui il tema della casa è stato spesso affrontato come un’emergenza, con l’approvazione del “Piano Casa” si apre una fase nuova, fatta di programmazione, riqualificazione del patrimonio pubblico e sulla rigenerazione dei quartieri.

Per lo IACP di Siracusa questa riforma rappresenta un’opportunità concreta per accelerare il percorso già avviato, intercettando nuove risorse e realizzando interventi capaci di migliorare la qualità della vita delle famiglie. L’Ente è già impegnato su diversi fronti, dalla partecipazione ai bandi strategici agli interventi di efficientamento energetico previsti dalla Misura M7, fino ai progetti di riqualificazione degli spazi comuni e delle aree di aggregazione, nella convinzione che la qualità dell’abitare non riguardi soltanto gli edifici, ma l’intera comunità.

“Per troppo tempo abbiamo parlato di emergenza abitativa. Oggi dobbiamo iniziare a parlare di programmazione. Il Piano Casa ci offre finalmente gli strumenti per passare dalle parole ai progetti, dai progetti ai cantieri e dai cantieri a una migliore qualità della vita per migliaia di famiglie. Questa è la sfida che lo IACP di Siracusa è pronto a raccogliere con responsabilità, competenza e una visione chiara – conclude la Scorpo -: restituire dignità non solo agli alloggi, ma ai quartieri e alle persone che li vivono. L’obiettivo è trasformare le opportunità offerte dal Piano Casa in interventi concreti, attraverso una stretta collaborazione tra Governo, Regione, Comuni e Iacp affinché il diritto all’abitare diventi sempre più una realtà e non soltanto un principio”.