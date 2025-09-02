Piano della Municipale per la sicurezza in Ortigia, Barbone e Marino (FI): “Iniziativa giusta ma posto sbagliato”

“Iniziativa giusta ma luogo sbagliato, a Siracusa abbiamo zone che necessitano maggiori controlli sin da subito. Come la zona della Borgata, quartiere i cui residenti continuano a segnalare situazioni di sporcizia, degrado e difficoltà con l’ordine pubblico”. A dichiararlo sono i consiglieri comunali Alessandra Barbone e Leandro Marino di Forza Italia, i quali da un lato condividono l’iniziativa dell’assessore alla Polizia Municipale di predisporre un piano per la sicurezza e il decoro ma dall’altro avrebbero preferito che si partisse da altri quartieri, definiti più “a rischio”.

“Quella zona della città va recuperata e questo va fatto in fretta – aggiungono i due -. Se necessario, si parli anche con il Prefetto di quello che succede e di quello che si possa e debba fare. È una zona nelle mani di nessuno e bisogna fare di tutto prima che la situazione diventi irrecuperabile”.



