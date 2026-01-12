Piano della Sosta a Siracusa. Il comitato Ortigia Resistente contro l’assessore Pantano: “numeri fantasiosi e fuga dal confronto”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del comitato Ortigia Resistente attraverso il Portavoce Davide Biondini a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’assessore alla Mobilità e Trasporto Vincenzo Pantano sul Piano della sosta, finora approvato solo in linea tecnica.

“Prendiamo atto delle dichiarazioni dell’assessore Pantano, ma restiamo sinceramente sconcertati da un tentativo di rassicurazione che poggia su basi tecniche fragili e su una procedura amministrativa che, nei fatti, esclude sistematicamente il Consiglio Comunale e i cittadini. L’assessore parla genericamente di “notizie inesatte” senza mai indicare quali. Per quanto ci riguarda, lo invitiamo a farlo apertamente: il nostro comunicato ha riportato fedelmente quanto contenuto nel Piano della Sosta, aggiungendo semmai elementi di chiarezza che nel comunicato dell’Amministrazione erano del tutto assenti.

Da oltre un anno e mezzo chiediamo formalmente i dati grezzi dei rilievi di traffico e di sosta. La risposta è sempre stata la stessa: “sono in fase di elaborazione”. Oggi, improvvisamente, compaiono numeri precisi – come la famigerata “domanda di 850 veicoli” – basati su rilievi di maggio 2022, quindi obsoleti, parziali e del tutto non rappresentativi dei picchi reali stagionali, festivi e quotidiani. Se davvero la domanda fosse di soli 850 veicoli a fronte di oltre 1.000 stalli, perché i residenti impiegano mediamente 20–30 minuti per trovare parcheggio, quando va bene, o sono costretti a lasciare l’auto fuori Ortigia? E il problema non riguarda solo i residenti: migliaia di siracusani hanno smesso di frequentare il centro storico proprio a causa dell’impossibilità di parcheggiare.

Apprendiamo inoltre, con sorpresa, che il Piano della Sosta dovrebbe essere letto insieme a un Piano della Ztl ancora “in fase di approvazione”. Allora la domanda è semplice: perché approvare “in linea tecnica” il Piano della Sosta (Determina n. 6889) senza il Piano della Ztl? Come possono cittadini e Consiglio Comunale valutare l’impatto complessivo se i documenti vengono prodotti a pezzi, impedendo deliberatamente una valutazione unitaria degli effetti sociali, ambientali e urbanistici? L’assessore evita accuratamente di affrontare la questione più macroscopica: il numero totale dei titoli autorizzativi rilasciati dal Comune.

Parliamo di circa 7.600 veicoli legittimati ad accedere e sostare tra residenti, autorizzati, pass turistici e disabili. Come si concilia questo dato con il numero di stalli realmente disponibili? Non è una questione politica: è una menzogna aritmetica. Ci viene poi detto che i residenti della zona Umbertina sarebbero “tutelati” perché possono parcheggiare in via esclusiva dopo le 17. E prima? Un residente non è tale durante il giorno? Non lavora, non accompagna figli, non vive la città nelle ore diurne? Questo Piano introduce una distinzione inaccettabile tra residenti di serie A e residenti di serie B: perché a Ortigia e in Umbertina si impongono abbonamenti onerosi per parcheggiare sotto casa, mentre nel resto della città la sosta per i residenti resta gratuita? Si può vivere in certi quartieri solo in funzione del proprio reddito? Oppure il diritto alla città vale solo per alcuni?

E ancora: che fine faranno le oltre 1.500 auto che oggi accedono al centro storico e che, dopo le 17, non troveranno più spazio? In assenza di parcheggi scambiatori reali – via Epipoli e Molo Sant’Antonio sono palesemente insufficienti – e senza un sistema di navette efficiente, l’unico effetto sarà il caos nei quartieri limitrofi. Nel frattempo, nelle principali vie attrattive della città – come via Tisia e viale Zecchino – si prevede un potenziamento della sosta a pagamento per scoraggiare l’uso dell’auto privata. Una scelta coerente con la visione del Sindaco Francesco Italia, secondo cui i cittadini dovrebbero muoversi con il TPL. Peccato che i nostri sondaggi tra i residenti abbiano certificato l’esatto contrario: il trasporto pubblico oggi è inefficace, lento e inadatto alle esigenze quotidiane delle famiglie.

La strategia è ormai evidente: dichiarare il Piano della Sosta “attuativo” e conforme a un PUMS ancora fermo in Regione per la VAS, per procedere esclusivamente tramite Giunta, escludendo il Consiglio Comunale e la partecipazione pubblica. Qualificando questi atti come “non soggetti a VAS”, l’Amministrazione elude il confronto previsto dalla normativa. Questo non è buon governo: è arroganza istituzionale. Assessore Pantano, la vostra “rassicurazione” è ciò che più ci preoccupa. State costruendo una città che non parte dai bisogni delle famiglie, che non ascolta chi vive i quartieri, che non considera la qualità della vita come priorità. Quella che chiamate “mobilità sostenibile” è, nei fatti, una gestione punitiva e privatistica dello spazio pubblico, fondata su logiche espulsive e su numeri che nessuno ha mai potuto verificare”.