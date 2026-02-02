Piano della sosta a Siracusa, la voce dei residenti di Ortigia: “Ci vuole trasparenza e confronto”

Sul nuovo Piano della sosta a Siracusa, e in particolare sulle ricadute per Ortigia, interviene il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente. A parlare è il portavoce Davide Biondini, ospite di SiracusaNews, che ha illustrato le ragioni della raccolta firme e le principali criticità riscontrate nei documenti finora resi disponibili dall’amministrazione comunale.

Il Piano della sosta, secondo Biondini, rappresenta “il punto di arrivo di un processo mai realmente condiviso con i cittadini”.

Il nodo del PUMS e il mancato coinvolgimento dei residenti

Alla base delle contestazioni c’è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che impone un percorso partecipativo strutturato. Secondo il Comitato, questo coinvolgimento non ci sarebbe mai stato.

“I cittadini sono i principali stakeholder – ha spiegato Biondini – ma non siamo mai stati convocati. Abbiamo dovuto reperire i documenti autonomamente, consultando i siti regionali, perché sul portale del Comune molte informazioni non erano disponibili”.

Il PUMS, sottolinea il portavoce, dovrebbe basarsi su dati aggiornati, scenari condivisi e fasi di sperimentazione prima dell’attuazione. Elementi che, a giudizio del Comitato, non emergerebbero nell’attuale Piano della sosta.

I rilievi sul Piano della sosta per Ortigia

Entrando nel merito, Biondini contesta diversi aspetti tecnici del Piano della sosta, a partire dalle mappe e dai dati utilizzati. Secondo il Comitato, alcune cartografie riporterebbero informazioni non corrispondenti alla realtà, come l’assenza di stalli in aree dove invece oggi si parcheggia regolarmente.

Dubbi vengono sollevati anche sul numero dei posti auto conteggiati in alcune zone strategiche, come Riva delle Poste, e sulla coerenza tra il Piano della sosta e altri progetti di riqualificazione già avviati, che prevederebbero una riduzione ulteriore degli stalli.

“Si parla di garantire la sosta ai residenti – afferma Biondini – ma non viene spiegato come, con quali criteri e su quali dati aggiornati. Senza numeri certi e verificabili, è impossibile valutare l’impatto reale del piano”.

Raccolta firme e richiesta di un confronto pubblico

La raccolta firme promossa dal Comitato è stata chiusa in una settimana e accompagnata da una diffida formale agli uffici comunali, con la richiesta di sospendere l’iter del Piano e avviare un confronto aperto.

“Non chiediamo riunioni ristrette – precisa il portavoce – ma un’assemblea pubblica, in uno spazio adeguato, dove amministrazione e cittadini possano discutere sui documenti, sui dati e sulle alternative possibili. La partecipazione non è un fastidio, è democrazia”.

Il Comitato ribadisce di non avere finalità politiche né elettorali, respingendo le accuse di strumentalizzazione: “Lavoriamo su analisi, documenti e proposte concrete. Vogliamo capire e far capire, perché queste scelte incidono direttamente sulle abitudini di vita dei residenti”.

Il Piano della sosta, conclude Biondini, “continuerà a far discutere finché non sarà costruito su basi trasparenti, dati verificabili e un reale coinvolgimento della cittadinanza”.