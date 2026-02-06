Piano della sosta e igiene urbana a Siracusa, Mangiafico: “Decisioni calate dall’alto e dati che non rispecchiano la realtà”

Continua a fare discutere il nuovo Piano della sosta, il quale è diventato oggetto di una raccolta firme in città. A spiegarne le ragioni è Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4, che parla di un provvedimento “destinato a pesare pesantemente sulle tasche dei siracusani” e adottato “senza alcun reale processo partecipativo”.

Secondo Mangiafico, il primo nodo critico riguarda il metodo: “I cittadini non sono stati messi a conoscenza prima di come cambierà la città – spiega – dall’allargamento della Ztl fino al quartiere Umbertino all’aumento degli stalli blu: +70% in Ortigia, +40% nell’Umbertino e +30% in un’ampia zona urbana. Il fatto che così tante persone stiano firmando dimostra una preoccupazione reale”.

“Smentiamo categoricamente l’idea che abbiamo mai detto che tutta la città diventerà a strisce blu. Non è scritto nella petizione né lo abbiamo mai sostenuto. Qui il punto è un altro: i cittadini devono essere protagonisti delle scelte pubbliche, non subirle”.

Nel merito, Mangiafico definisce il piano “tecnicamente farlocco”, sostenendo che si basi su dati che non corrispondono alla realtà: “Nei grafici si individua una “macchia viola” in Ortigia dove si sostiene che non ci siano posti auto, quando in quell’area ce ne sono almeno 300. Vengono indicati stalli a pagamento che non lo sono e ignorate zone dove i parcheggi sono già stati eliminati. In altri casi si prevedono posti auto in aree dove esistono progetti di arredo urbano che li faranno sparire”.

Una situazione che, secondo Civico 4, dovrebbe portare l’amministrazione a una revoca in autotutela del provvedimento.

Costi in aumento e gestione privata

Altro punto critico è quello economico. “Oggi il Comune incassa oltre due milioni di euro dalle strisce blu – sottolinea Mangiafico – ma domani, con la gestione affidata a un privato, gli introiti saranno molto più alti. Perché questo ulteriore balzello deve ricadere sui siracusani?”.

Il movimento segnala inoltre una forte preoccupazione soprattutto nei quartieri fuori dal centro storico, in particolare nell’Umbertino. Per questo sabato alle 17.30, alla libreria Neapolis di viale Teocrito, è previsto un incontro pubblico: “Non faremo campagna elettorale – chiarisce – leggeremo insieme ai cittadini le 53 pagine del piano. Le decisioni non possono più essere calate dall’alto”.

Mangiafico affronta anche il tema del servizio di igiene urbana, rivendicando le critiche portate avanti negli ultimi anni: “Siamo stati come Cassandra: per anni abbiamo detto che il sistema non funzionava e che eravamo lontani dal 65% di raccolta differenziata. Non solo per colpa dei cittadini incivili, ma per una carenza di controlli sull’operato della ditta appaltatrice”.

Oggi, aggiunge, emergono nuovi problemi: ritardi nella raccolta, alcune frazioni di rifiuti non ritirate, mezzi non adeguati. “In cinque anni – si chiede – qualcuno ha verificato che i mezzi fossero conformi al capitolato?”.

Mangiafico lancia un appello al confronto: “Chiediamo un’amministrazione con gli occhi aperti, attenta e capace di cambiare rotta. Chi dissente non può essere considerato un cittadino di serie B. La comunità è una sola e deve essere ascoltata tutta”.